ariadna-contro-pierpaolo-pretelli:-non-voleva-che-portasse-il-figlio-a-domenica-live

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli sono stati insieme diverso tempo e dalla loro storia è nato anche un bimbo, Leonardo. Oggi i due non sono più una coppia, ma sono rimasti in ottimi rapporti proprio per il bene del loro unico figlio; come sappiamo Pretelli ha una relazione con Giulia Salemi e Ariadna non li ha mai ostacolati, anzi è fan della loro unione. La scorsa domenica Pierpaolo è stato a Domenica Live insieme a suo figlio Leonardo, ospiti di Barbara D’Urso, ma qualcosa non torna…

Lo sfogo di Ariadna

Ariadna Romero ieri mattina ha svelato di non esser rimasta molto contenta dell’ospitata di Pierpaolo Pretelli a Domenica Live con tanto di figlio minorenne al seguito, ma la modella ha anche dichiarato di non voler litigare con il suo ex e che anche a lui spettano il 50% delle decisioni da prendere in merito al piccolo Leonardo.

Ecco le parole di Ariadna:

A volte le dinamiche familiari possono essere valutate dall’esterno con leggerezza: Leo ha due genitori. Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa sua che deve valutare lui. E anche il modo di gestirla con Leo. Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione, oppure farlo andare, vi dico che per me prevale la pace. Pe Leo non è importante piacere al grande pubblico, ma vedere mamma e papà che vanno d’accordo. Mi posso sbagliare, ma quando vedo mio figlio sorridere sereno e felice mi rincuoro da sola e vado avanti a modo mio. L’amore genera amore, sempre. Scusate per questo sfogo, però mi tocca vedere delle cose che bisogna fare un respiro profondo.

Ariadna Romero è davvero una grande esempio; nonostante non fosse d’accordo con Pierpaolo Pretelli lo ha comunque lasciato libero di fare ciò che riteneva giusto. I nostri complimenti! Nell’intervista di Barbara D’Urso, comunque, l’ex gieffino ha parlato della sua nuova relazione con Giulia Salemi e anche il piccolo Leonardo è stato interrogato in merito. Una follower di Ariadna ha scritto quanto segue:

Mi sono imbattuta per caso in un programma televisivo in un cui un bimbo di 3/4 anni assiste all’intervista del papà che parla della sua nuova fidanzata, che ha conosciuto da poco e gli vengono fatte domande in merito. Poi vengono mandati in onda filmati relativi a questo amore nato in tv, davanti al bambino. Ma perché? Può la logica della popolarità, dell’audience, passare sopra a un processo così importante e delicato come l’introduzione di una nuova figura?

La modella ha ricondiviso questo post e poi ha spiegato le sue ragioni; insomma chi sperava in una grossa polemica dovrà aspettare che qualche altro personaggio pubblico si presti. Ariadna e Pierpaolo Pretelli sono lontani da certe cose!