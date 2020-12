ariana-grande-si-sposa-con-dalton-gomez-e…-sbarca-su-netflix

C’è qualcuno che ricorderà con affetto questo 2020. Tra loro, sicuramente Ariana Grande. Che, giusto per finire in bellezza questi tremendi 12 mesi, ha condiviso con i fan la gioia di aver accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Dalton Gomez. E ha lanciato su Netflix il documentario che la riguarda: Excuse me, I love you.

L’anello di Ariana Grande

Con un post su Instagram (una foto un po’ nascosta, a dire il vero) e la dedica «per sempre e anche di più», Ariana Grande ha messo in bella mostra il bellissimo anello di fidanzamento che le ha regalato Dalton Gomez. Guardatelo: originale e moderno. Secondo alcuni esperti contattati dal sito PageSix, il diamante ovale, posto in diagonale a una perla su una fedina di platino, vale tra i 200 e i 300 mila euro.

Ariana Grande ha annunciato su Instagram che sposerà Dalton Gomez. Ecco l’anello pegno d’amore. Cosa ne pensate? Foto @arianagrande Instagram

Amore a prima vista con Dalton Gomez

Ariana Grande e Dalton Gomez stanno insieme da circa un anno. Si sono conosciuti quando la cantante 27enne stava cercando casa. E si è rivolta all’agenzia per la quale lavora Dalton. «Ariana voleva una casa fuori Los Angeles per poter scappare da tutto e da tutti. Il suo team ha trovato Dalton per aiutarla», raccontavano i giornali americani lo scorso marzo. «Quando lo ha visto, ha subito pensato che fosse carino. Ariana si è innamorata molto di Dalton poco dopo il loro primo incontro».

L’amore è diventato ufficiale, però, solo mesi dopo. Quando Dalton ha partecipato al videoclip del singolo Stuck With U. Dove Ariana Grande canta insieme a Justin Bieber.

LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SU ARIANA

Le reazioni di Hailey Bieber e Kim Kardashian

Famiglia e amici sono al settimo cielo. «Sono così entusiasta di dare il benvenuto a Dalton Gomez nella nostra famiglia! Ariana, voglio così tanto bene a te e a Dalton. Per sempre felici e contenti! Sì!», ha scritto Joan Grande, la mamma della popstar, su Twitter. I commenti di amiche famose come Hailey Bieber, Kim Kardashian o Demi Lovato sono altrettanto entusiasti.

Gli amori passati di Ariana

Prima di Dalton Gomez, Ariana Grande ha avuto una lunga relazione con il rapper Mac Miller, morto nel 2018. E poi con il comico Pete Davidson, con il quale pensava di sposarsi. Prima che i problemi di droga e mentali del protagonista del Saturday Night Live hanno compromesso la storia.

Il docu film su Netflix

Ma in questo fine dicembre 2020, Araina Grande ha anche un altro motivo di gioia. È uscito oggi su Netflix Ariana Grande: Excuse Me, I Love You. Un docu-concerto che segue la popstar sul palco e dietro le quinte del Sweetener World Tour che la cantante ha intrapreso nel 2019.

La scelta non è stata casuale. Perché l’album Sweetener, uscito nel 2018, è il quarto di Ariana ad aver debuttato al numero 1 della classifica. Così come i tre singoli estratti dall’album, No Tears Left to Cry, God Is a Woman e Breathin. Inoltre, Sweetener ha vinto come miglior album vocale pop ai Grammy 2019.

SFOGLIA LA GALLERY E GUARDA LE FOTO PIÚ BELLE DI ARIANA