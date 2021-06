Il viaggio di ritorno di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si è trasformato in un incubo: ecco cosa è successo non appena arrivati!

Il viaggio di Arianna e Andrea è giunto al termine ma qualcosa è andato storto: riguarda le valigie, ecco cosa è successo all’aeroporto

L’Isola dei Famosi è terminata lunedì 7 giugno: il famoso reality show condotto da Ilary Blasi ha lasciato decisamente il segno per le sorprese e le emozioni che ha regalato! Il vincitore dell’edizione è Awed: il napoletano ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua simpatia e la sua genuinità! A distanza di due giorni, i naufraghi hanno finalmente lasciato l’Isola per volare in Italia. Ricordiamo che per Ignazio Moser e Andrea Cerioli l’Isola ha riservato una magnifica sorpresa: in finale sono stati raggiunti dalle loro fidanzate. Così, terminato il reality, hanno viaggiato tutti insieme. Il viaggio di ritorno non è stato così semplice per i giovani noti volti televisivi: sentite cosa è successo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Arianna Cirrincione Andrea Cerioli, il viaggio di ritorno diventa ‘un incubo’: cosa è successo

Arianna Cirrincione poche ore fa ha aggiornato i suoi canali social per aggiornare i fan sul viaggio di ritorno dall’Isola dei Famosi. Un ‘viaggio della speranza’ lo hanno chiamato, quel del ritorno in Italia: purtroppo, una volta arrivati, la fidanzata di Andrea Cerioli ha mostrato il carrello delle valigie vuoto. “Abbiamo finito in bellezza senza valigie. The End” scrive Arianna nelle sue IG story.

Dalle Ig story di Arianna Cirrincione

Leggi anche Isola dei Famosi, particolare sorpresa per Andrea Cerioli: c’entra Arianna Cirrincione

Un viaggio davvero rocambolesco per tutti: sapete perchè? Dopo aver mangiato un magnifico ‘Mc Donald’ tutti insieme, il gruppo di ex naufraghi con le loro fidanzate hanno dovuto fare una corsa perchè stavano perdendo l’aereo! Il viaggio non è stato sicuramente semplice e leggero: tra scalo e corse, finalmente sono arrivati. Riusciranno ad avere indietro le loro valigie? Siamo sicuri di sì!

Insomma, l’Isola non era ancora finita per i giovani: li ha voluti forse mettere ancora una volta alla prova?