Arianna Cirrincione furia sul web “Mi ha lasciata” | Momento di crisi con Cerioli

Arianna Cirrincione lasciata – Solonotizie24

Momento di presunta crisi nella coppia formata da Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli… a raccontare tutto è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, senza omettere alcun tipo di dettaglio, nemmeno la sua ira dopo il litigio. Ecco cosa sarebbe successo nella coppia.

Vivere una relazione a distanza non è mai semplice, anche se nel caso di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli troviamo anche l’impossibilità di poter contattare il proprio compagno che attualmente si trova sulla spiaggia dell’Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi, e quindi in una condizione d’isolamento volontario.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, comunque sia, troviamo il racconto ‘furioso’ fatto da Arianna Cirrincione in merito a un qualcosa che si è verificato tra lei e Cerioli…

Arianna Cirrincione “da buona paranoica…”

La notte per Arianna Cirrincione non è trascorsa in modo sereno essendo in pensiero per il suo cucciolo da compagnia affermando: “Oggi passerò una giornata dal veterinario. Da buona paranoica ogni cosa che succede vado a fare un controllo totale”. A disturbare il sonno dell’ex corteggiatrice, però, è stato anche il pensiero rivolto al fidanzato Andrea Cerioli.

In particolar modo a rendere difficile la notte per Arianna Cirrincione sono stati gli incubi che si sono susseguiti per lei: “Negli unici momenti in cui riuscivo a dormire sognavo Andrea– spiega-. Non so se capita anche a voi, quando è qui mi sveglio al mattino e me la prendo subito con lui”.

Lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Ebbene sì, la distanza dal proprio fidanzato comincia a essere davvero difficile per Arianna Cirrincione che, dopo il sogno, ha tenuto per sé la rabbia senza poter raccontare a Cerioli attualmente sull’Isola dei Famosi, motivo per cui ha poi deciso di condividere il tutto, invece, con i propri follower sui social.

Il video condiviso dalla Cirrincione conclude poi con il seguente messaggio: “So di non essere l’unica che si sveglia caricata dal sogno realistico. Il problema è che non posso prendermela con nessuno, quindi devo placare la mia ira da sola. In questo momento non c’è, quindi è tutto molto realistico ma non posso mai prendermela con nessuno”.