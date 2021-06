arianna-cirrincione,-rivelazione-su-andrea-cerioli:-“ci-siamo-accorti…”

Arianna Cirrincione fa una rivelazione su Andrea Cerioli: “Ci siamo accorti di quanto ci amiamo”

Tra le coppie più belle uscite da un programma televisivo c’è sicuramente quella composta da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che i fan hanno potuto apprezzare ancora di più all’Isola dei Famosi. Proprio lì Andrea Cerioli ha patito la fame (ha perso oltre dieci chili), ma ha anche trovato un caro amico come Ignazio Moser. In un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine Arianna Cirrincione ha fatto una rivelazione sul rapporto con Andrea Cerioli:

“Ci siamo accorti di quanto ci amiamo. Spesso con il tempo certe cose si danno per scontate”.

Isola dei Famosi, Arianna sull’incontro con Andrea Cerioli: “Atmosfera strana”

L’incontro all’Isola dei Famosi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non è stato dei più romantici per via della presenza di Daniela Martani, che abbracciava lui da dietro in maniera ironica. Arianna Cirrincione, sempre sul settimanale ufficiale di Uomini e Donne, ha ammesso: “C’era un’atmosfera strana, ma era più spiazzante per Andrea che per me. Stava iniziando a non ricordarsi più la mia fisionomia”. Comunque è stata un’emozione incredibile riabbracciare il suo fidanzato dopo mesi di assenza, talmente tanta che non ricorda più la prima cosa che gli ha detto.

Arianna Cirrincione pronta per L’Isola dei Famosi 2022? “Mai dire mai”

Alla fine Andrea Cerioli si è comportato molto bene all’Isola dei Famosi: ha litigato con alcune persone, ma ha anche saputo instaurare dei bei rapporti duraturi (quello con Ignazio Moser in primis, a cui ha fatto una dedica speciale, e Valentina Persia). Una perfetta naufraga sarebbe la sua fidanzata Arianna Cirrincione, che non chiude all’idea di partecipare a un reality show (perché no, magari proprio L’Isola dei Famosi 2022): “Mai dire mai. Esperienza dura, ma unica”.