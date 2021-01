arianna-fuori-dalla-scuola-di-amici.-“sono-pronta-a-ripartire-subito”

Arianna Gianfelici, la cantante 19enne di Fabrica di Roma, ha lasciato la scuola di Amici. Nella puntata andata in onda sabato 31 gennaio ha perso la sfida, proposta dal suo ex insegnante Rudy Zerbi, contro Elisabetta che dunque si è presa la sua felpa e il suo banco. Lei è andata via in lacrime salutata da tutti i compagni, commossi come lei. “Devi concentrare le tue energie sul canto”, le ha suggerito Maria De Filippi. La sua eliminazione era nell’aria fin dalla mattina di sabato quando erano iniziate a circolare le anticipazioni. Arianna era reduce da tre sfide e la quarta le è stata fatale. “Un po’ me l’aspettavo”, ha commentato dopo il verdetto della giudice.

Dopo qualche ora di silenzio la ragazza ha rotto il silenzio sui social pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram: “La mia avventura ad Amici finisce qui. Inevitabilmente ci lascio un pezzo di cuore. Ma non è finita! Sono pronta già a ripartire e iniziare a lavorare per portarvi cose nuove, ma soprattutto a mettere in pratica tutte le cose che ho imparato questi mesi. Vi ringrazio per tutto il sostegno che mi avete dato. Continuate a starmi accanto perché in arrivo ci sono tante cose belle! Stay tuned”.

L’avventura di Arianna nella scuola di Amici è stata piuttosto travagliata. Scelta da Rudy Zerbi durante i casting è entrata in rotta di collisione subito con l’insegnante che gli contestava il poco impegno. La sua storia tuttavia ha colpito i telespettatori: Arianna ha perso il padre qualche anno fa, nel 2016, a causa di un incidente di moto. Da allora, nonostante il dolore, ha continuato a inseguire il suo sogno. Per tre settimane la sua felpa e il suo banco è stato congelato da Zerbi fino a che Arianna non ha cambiato insegnante passando con Arisa che, fino all’ultimo, non l’ha mai messa in discussione. A chiedere la sfida con Elisabetta è stato Zerbi che riteneva come la cantante che poi è entrata nella scuola meritasse un’opportunità per conquistare la felpa. Il verdetto della sfida è stato duramente contestato sui social dove i fans di Arianna se la sono presa soprattutto con Rudy Zerbi. “E’ stata una sfida pilotata”.