Ariquemes, RO, começa a aplicar chip anticoncepcional de graça; entenda como funciona o método

Mulheres com mioma, endometriose e dependentes química, que estão na fila de espera, serão prioridade no atendimento. Implante contraceptivo, ‘chip” é ofertado pelo SUS em Ariquemes

A Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes (RO) começou a disponibilização gratuita do implante contraceptivo, conhecido popularmente como ‘chip anticoncepcional’, para mulheres e adolescentes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Inicialmente, os atendimentos para a aplicação do implante vão atender mulheres com mioma, endometriose, dependentes químicas e com síndrome da imunodeficiência adquirida.

Além disso, adolescentes de 12 a 18 anos, que tenham a autorização dos pais e que já estão na fila de espera do SUS, reguladas via SISREG e que seguem os critérios de prioridade, também serão atendidas.

Chip anticoncepcional será distribuído para moradoras de Ariquemes, RO

Reprodução/EPTV

O implante fica em um dispositivo do tamanho de um palito de fósforo que é colocado no braço, sob a pele, e uma vez implantado evita a gravidez por três anos.

Como funciona o chip anticoncepcional?

O implante anticoncepcional é um método contraceptivo reversível de ação prolongada, com alta eficácia para evitar gravidez. Ele é em forma de bastão, com 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro.

Dentro dele há o etonogestrel, um hormônio sintético semelhante à progesterona, que é liberado continuamente para inibir a ovulação, além de alterar o muco cervical, impedindo a passagem de espermatozoides.

Atualmente, o Implanon é o único produto da categoria aprovado no Brasil e reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

pappa2200