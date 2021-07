arisa-annuncia-il-ritorno-con-andrea-di-carlo:-“tenerti-con-me-per-sempre”

Arisa e Andrea Di Carlo di nuovo insieme. Lei gli fa una dedica: “Ci sono cose che non ti dirò mai”

Continua la saga tra Arisa e Andrea Di Carlo, coppia scoppiata innumerevoli volte e altrettante tornata insieme. Dopo tante volte in cui la coppia si è lasciata e ripresa Arisa sembrava aver messo un punto definitivo alla relazione. Non molto tempo fa, infatti, la cantante aveva detto “addio” ad Andrea Di Carlo, manager di tanti volti noti dello spettacolo. Un addio che, in quell’ultima volta, sembrava più serio di tutte le altre. Anche lui, a sua volta, aveva detto il famoso addio alla compagna, sempre sui social. Sembra però che i due non riescano proprio a stare l’uno senza l’altra. E’ Arisa, taggando il compagno, a scrivere su Instagram:

“Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”.

Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme: la dedica di lui sui social

Oltre ad Arisa, anche Andrea Di Carlo ha rotto il silenzio sui social. Il manager ha infatti pubblicato una stories su Instagram in cui riprende le mani di Arisa, taggandola, e dedicandole la canzone Pensiero stupendo di Patty Pravo. Una chiara e inequivocabile dedica d’amore che arriva per confermare le voci del ritorno della coppia. Andrea Di Carlo, inoltre, ha commentato anche il post citato nel primo paragrafo, che Arisa gli ha dedicato. “Tu” accompagnato da un cuore è quanto scritto dal manager alla cantante.

Arisa e la scelta di tornare con Andrea Di Carlo: fan in disaccordo

La notizia del ritorno di Arisa e Andrea Di Carlo ha lasciato i fan della cantante piuttosto perplessi. Sotto il post con dedica al manager in molti scrivono di non condividere la scelta della cantante. D’altronde parecchie sono state le volte che Arisa aveva ammesso di soffrire per questa storia d’amore. Sarà questa la volta buona? Intanto un ex allievo di Amici ha speso parole di stima per Arisa.