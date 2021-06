arisa,-chi-c’era-prima-di-di-carlo?-l’indiscrezione-sull’ex

Arisa ha un nuovo fidanzato, ma prima della nuova relazione chi è stata l’uomo che le aveva rubato il cuore? Spunta l’indiscrezione.

Arisa è finita di nuovo al centro del gossip visto che è stata scoperta con un nuovo fidanzato. Il suo nome è Andrea Di Carlo e sembrerebbe che tra i due le cose siano serie.

L’uomo è un manager e autore televisivo, titolare della Adc Management, agenzia che segue Arisa ed altri artisti del mondo dello spettacolo. Loro si sarebbero conosciuti, infatti, in ambito professionale.

Prima di Di Carlo però la cantante ha avuto una relazione con un altra persona e molti si chiedono perché tra i due sia finita.

Arisa, perché è finita con l’ex fidanzato?

L’ex fidanzato dell’artista è Giuseppe Anastasi, cantautore siciliano. I due si sono lasciati nel 2010 ma sono rimasti in buoni rapporti per via del lavoro.

Non conosciamo l‘esatto motivo che ha spinto i due a lasciarsi ma una cosa è certa: ancora oggi l’uno ha stima per l’altro. Gli artisti hanno condiviso molte esperienze lavorative insieme.

Giuseppe Anastasi è anche autore di La notte, brano presentato al Festival di Sanremo 2012 che ha portato Arisa a classificarsi al secondo posto nel podio finale. E poi ancora due anni dopo, ha vinto come autore Sanremo, con il brano Controvento, scritto sempre per la sua ex.

Insieme a Mogol ha scritto il libro Scrivere una canzone. Poi nel 2018 ha pubblicato il suo primo album da solista, Canzoni ravvicinate del vecchio tipo, vincitore della Targa Tenco come miglior album d’esordio.

Non solo, ha scritto brani anche per altri artisti come Francesco Baccini, Mietta, Emma Marrone e Anna Tatangelo. Sua moglie è la cantante Carlotta.

Visto il loro legame, Arisa ha voluto mantenere il segreto della sua nuova relazione fino a quando ad Amici è venuta allo scoperto dopo la battuta di Rudy Zerbi che ha affermato che la sua collega fosse fidanzata.