arisa-conferma-la-rottura-con-vito-coppola?-“meglio-lasciare-andare”

La cantante: “Se non puoi averlo meglio lasciarlo andare”, finita la storia d’amore con Vito Coppola?

Indiscrezioni, rumors, post e storie sui social, da mesi ormai continuare a tenere banco il gossip su Arisa e Vito Coppola. I due stanno insieme, tanto che si vociferava di un’imminente convivenza, oppure sono si sono lasciati definitivamente? Ad aggiungere un ulteriore tassello verso quest’ultima ipotesi ci ha pensato la cantante che in queste ora sul suo profilo Instagram ha postato una storia con il testo di una nota canzone della cantante Rosalia dal titolo “Como Un G” il cui testo recita:

“Se non puoi averlo, meglio lasciarlo andare. che peccato quando vuoi qualcosa, ma Dio ha altri progetti per te”

Testo che, considerata la circostanza, ben potrebbe adattarsi alla relazione con il ballerino dello show di Milly Carlucci. Dunque la coppia si è definitivamente detta addio?

Arisa conferma l’addio a Vito Coppola? Spunta il gossip con Lucrezia Lando

Nelle scorse settimane l’esperta di gossip Deianira Marzano, su segnalazione di una sua follower, ha svelato che la coppia nata a Ballando con le stelle aveva smesso di seguirsi sui social e che, inoltre, da entrambi i profili erano state cancellate le foto insieme. Successivamente un altro gossip lanciato dalla stessa influencer vedeva un’altra maestra dello show della Carlucci in atteggiamenti molto complici con il ragazzo. Insomma si è ipotizzato che la cantante ed il ballerino si fossero lasciati e che tra i due ci fosse Lucrezia Lando. A questo punto a rompere il silenzio è stato Coppola che ha chiarito che tra i due c’è sempre stata solo un’amicizia.

La cantante accende di nuovo il gossip: spunta un post rivolto al ballerino?

Ed adesso ad accendere nuovamente il gossip ci ha pensato Arisa che come su spiegato dopo giorni di silenzio e nessuna dichiarazione in merito al rapporto con Vito Coppola, in queste ore ha rotto il silenzio con una storia Instagram. Insomma, alla fine non è chiaro in che rapporti sono la cantante ed il ballerino ma ciò che è certo è che non sono più affiatati e complici come un tempo stando ovviamente a quanto postato sui social ed entrambi sono rivolti verso nuovi progetti lavorativi.

