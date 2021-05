Arisa, conoscete la sorella Sabrina? | E’ la sua fotocopia

Arisa è una cantante molto amata dal pubblico che ha piazzato diverse hit nelle classifiche, ora è una prof. di Amici su canale 5. Ma sapete chi è la sorella, Sabrina? Avete mai notato quanto si somigliano?

Arisa, ovvero Rosalba Pippa, è un’artista diventata famosa vincendo a Sanremo tra le nuove proposte nel 2009. Ha cantato in diverse occasioni sul palco dell’Ariston ed è stata anche co -conduttrice della manifestazione nel 2015. E’ conosciuta anche per i suoi look molto stravaganti di cui va decisamente orgogliosa.

Quest’anno è coach di Amici in squadra con Lorella Cuccarini dove scherza sempre e si prende in giro con l’avversario Rudy Zerbi. Nel settimo serale di ieri sera quest’ultimo ha voluto provocare nuovamente la vocalist sostenendo che lei fosse già al corrente delle prove e poi le ha presentato un costume da bagno che avrebbe dovuto indossare, perché si trattava di una coreografia in cui si rivestivano. Lei però ha protestato vedendo le mutande dichiarando che non le portava così grosse. Come al solito è nato un battibecco tra i due.

Voi conoscete sua sorella Sabrina? Sapete cosa fa nella vita e se somiglia all’artista?

Chi è Sabrina Pippa

Sabrina Pippa è la sorella minore della nota artista, si è diplomata all’Istituto artistico di Potenza e poi laureata al Politecnico di Milano. Attualmente è visual designer e junior graphic designer, dal 2018 lavora presso la Neni Studio di Berlino che agisce nel campo della strategia visiva, creando contenuti per i media.

Sui social non ci sono molte foto delle sorelle, forse perché le meno famose preferiscono mantenere un po’ più di privacy. Sabrina è anche autrice e cantante del brano No other che si può ascoltare gratuitamente su Soundcloud e dove sfoggia ottime doti canore. Su Instagram, dove posta immagini di arte concettuale, Sabrina ha 3669 followers. E’ una persona riservata e per questo non ci sono immagini con un eventuale partner sui social.

Arisa e Sabrina sono due gocce d’acqua

La cantante e la sorellina si somigliano parecchio, non è possibile negarlo. Hanno gli stessi occhi e tanti tratti del viso in comune, la bocca della maggiore è più in carne, ma per il resto se messe vicine, chiunque direbbe subito che sono parenti strette. Anche le espressioni sono simili, tanto da sembrare quasi gemelle.

Nonostante Sabrina e Arisa vivano lontano, a migliaia di chilometri di distanza, sfruttano ogni occasione possibile per rivedersi. Inoltre hanno lo stesso animo sensibile, portato per l’arte, da manifestare nelle varie sfumature: una il canto e l’altra la visual art. Chissà se hanno lo stesso senso dell’umorismo, dalle poche foto postate pare di sì.

