Arisa Dopo Amici 20 Torna Tra Le Braccia Di Andrea Di Carlo

Arisa torna a riabbracciare Andrea Di Carlo. Non trova pace l’amore tra il manager e la cantante, giudice di Amici 20, che non appena ha concluso la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, è corsa tra le braccia del compagno, attuale a quanto pare. Appena pochi giorni prima, la rivista di Alfonso Signorini era pronta a scommettere che, dopo l’ultima turbolenta crisi, tra i due fosse davvero finita. Una versione apparentemente confermata dalla stessa Arisa che, ospite di Mara Venier, era rimasta molto vaga sul destino delle sue nozze in programma. Ma a giudicare dalle foto pubblicate dalla cantante su Instagram, un tenero bacio e uno scatto di coppia sancito da un romantico “Noi”, tra lei e Di Carlo sarebbe tornato di nuovo il sereno. Sperando che la sua volta buona e che i preparativi per il matrimonio del prossimo 2 settembre possano finalmente iniziare.

Il matrimonio tra Arisa e Andrea Di Carlo Non è detto, comunque, che la pace tra i due sia una conferma della notizia del matrimonio. Sembra infatti che la cantante abbia mostrato spesso insofferenza verso la voglia del manager di stringere i tempi della loro relazione. Interrogata dalla padrona di casa a Domenica In, Arisa si era tenuta piuttosto vaga sull’argomento: “Vediamo…”. L’anello di fidanzamento però, intanto lo aveva indossato, nell’attesa di capire che piega avrebbe preso la loro relazione. D’altronde Arisa non ha fatto mistero del suo desiderio di mettere su famiglia. Il manager dal canto suo si era detto deluso e ferito dopo l’ennesima crisi e si era sfogato sui social, lasciando intendere che l’amore per Arisa è forte e travolgente: “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma”.

Arisa: “Mi dicevano che Andrea era gay” Intervistata dal settimanale Diva e Donna, poche settimane prima Arisa si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione sul conto di Andrea Di Carlo, confessando che il manager, prima di innamorarsi di lei, ha avuto una relazione con un ragazzo. “Quando l’ho conosciuto si era appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole”, spiega la cantante. “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura”, ha detto spiegando anzi di aver subito il fascino di Di Carlo, proprio per la sua libertà di espressione, nella vita e in amore. Arisa non ha dubbi e non ne ha mai avuti. Se con il manager le cose non hanno preso la piega giusta è solo perché lui avrebbe corso troppo nella loro relazione, non certo per via delle sue relazioni con altri uomini: “Se una persona ti ama, te ne accorgi”.