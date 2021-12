arisa,-dopo-ballando-con-le-stelle-senza-freni-“adesso-non-…”

È terminata già da qualche settimana la sedicesima edizione di Ballando con le stelle, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. A vincere questa edizione del programma tanto amato di Raiuno, è stata la coppia formata dalla cantante Arisa e dal maestro di ballo Vito Coppola. Quest’ultimo in realtà è stata una nuova entrata per il programma, ma sembra che fin dalle prime puntate abbia subito stupito tutti soprattutto per come è riuscito a trasformare Arisa contata dopo puntata.

Ballando con le stelle, una nuova Arisa dopo la vittoria

Non è di certo un mistero il fatto che grazie a questo programma Ballando con le stelle, Arisa sia riuscita ad acquisire maggiore sicurezza in se stessa, maggiore stima e consapevolezza. In diverse occasioni la stessa Arisa infatti ha sostenuto di essere tanto cambiata in questi mesi, grazie proprio a Vito e molto probabilmente anche per questo motivo si è ipotizzato che tra loro potesse esserci del tenero.

La cantante, nuova consapevolezza e tanta stima grazie a Vito Coppola

In diverse occasioni quindi Arisa ha confessato di essere particolarmente felice di aver preso parte al programma perché questo l’ha cambiata profondamente. Forse è anche vero che la cantante Lugana inizialmente non sembrava fosse particolarmente preparata e portata per il ballo però si è tanto impegnata in queste settimane dimostrando quindi di essere tanto cresciuta anche in questa disciplina. Il suo percorso all’interno di questo programma è stato davvero molto importante per lei, così come ha dichiarato la stessa nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Dipiù TV. “Mi sono scocciata di vergognarmi. Ho imparato ad amarmi per come sono.” Questo quanto dichiarato ancora da Arisa dopo la vittoria a Ballando con le stelle insieme a Vito Coppola.“Fosse per me girerei nuda. Mi piace fare foto nuda, avere amore per me stessa, mostrare il corpo non in maniera fine a se stessa ma per accompagnarlo.” Questo ancora quanto aggiunto dalla cantante, che ha acquisito grande stima e sicurezza in se stessa.

Le parole di Guillermo Mariotto

Recentemente di lei pare ne avesse anche parlato Gullielmo Mariotto che all’interno del programma Ballando con le stelle riveste il ruolo di giudice. Sembra che quest’ultimo avesse detto che Arisa all’inizio del programma fosse depressa e che poi sarebbe come sbocciata vincendo addirittura il programma insieme al suo compagno d’avventura.