arisa-e-andrea-di-carlo-discutono-sui-social,-poi-lui-litiga-anche-con-i-fan

Arisa e Andrea Di Carlo hanno litigato in pubblico, su Instagram. I due hanno vissuto una storia abbastanza tormentata, con diversi tira e molla, ma a quanto pare non riescono proprio a dirsi addio. Tra alti e bassi, infatti, continuano a tornare anche se stavolta pare siano più vicini a una rottura definitiva. Stavolta infatti il ritorno di fiamma pare non ci sia stato, magari ci avranno riprovato ma qualcosa non è andato bene. Si intuisce dai messaggi che si sono scambiati attraverso Instagram: Arisa ha scritto per prima, lui ha risposto tra i commenti.

Sul profilo Instagram della cantante è apparso nelle scorse ore un messaggio abbastanza eloquente. Non ha taggato Di Carlo, né ha fatto il suo nome eppure tutti hanno capito che si trattava di lui. Nelle parole di Arisa si legge che lei spesso preferisce non continuare a discutere, provare a capire lui e a stare dalla sua parte per non litigare. Insomma, preferisce il silenzio alle discussioni. Alla fine ha ammesso che forse hanno vedute che non combaciano, non è chiaro se siano troppo diverse oppure troppo simili, ma è chiaro che non riescono a far funzionare le cose. Questo è il messaggio di Arisa su Andrea Di Carlo:

“Tu pensi che io non sappia scrivere, nè pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”

Pare insomma che la cantante si sia arresa. Tra i commenti è arrivata anche la risposta di Di Carlo, che l’ha lasciata qualche settimana fa:

“Io sono quello che conosci con pregi e difetti che sai e hai visto. Non ho inganni, non so se risulto presente o assente. Sono io. E sai tutto. Sai chi sono, cosa provo, cosa dare e cosa non so dare. Tu devi andare e stare dove davvero vuoi e solo quando lo saprai e lo vorrai starai bene. Scoprilo e fallo. È il migliore augurio che posso fare a chi tengo”

In un secondo commento poco dopo ha scritto: “Per amare serve il cuore non la testa. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere”. Ma tra i numerosi commenti al post ci sono anche tantissimi fan di Arisa scesi in campo per difenderla. Sembrerebbe di capire che tanti non appoggino più questa relazione, altri pensano che Arisa stia soffrendo troppo e c’è pure chi si è fatto un’idea non molto positiva di Andrea Di Carlo, sempre in relazione al suo comportamento con la cantante.

Molti fan hanno risposto al suo commento, qualcuno ha intavolato un confronto civile altri meno, arrivando a consigliargli di sparire perché ormai è riuscito a prendere follower grazie alla cantante. Ebbene, Andrea Di Carlo ha litigato con i fan di Arisa. Inizialmente ha replicato in modo un po’ stizzito ma sempre pungente e a tratti provocatorio, poi però alcuni li ha mandati a quel paese.