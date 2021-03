Arisa e Andrea Di Carlo, è crisi. Lei su tutte le furie: “Deve rispettarmi”

Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati. Lei si sfoga: “Deve rispettare le mie scelte”

La storia tra Arisa e Andrea Di Carlo è da sempre molto chiacchierata. Da una parte Arisa, cantante, insegnante ad Amici, ma estremamente riservata sul suo privato. Dall’altra Andrea Di Carlo, manager, che non ha mai nascosto la voglia di rendere pubblica la loro storia. Due mondi apparentemente diversi che a volte sembravano incontrarsi, altre no. Diversi i prendi e molla raccontati dai giornali e, a volte, anche da loro stessi. Fino ad adesso in cui il fidanzato di Arisa ha ufficializzato per primo la rottura. E adesso anche lei rompe il silenzio, sulle pagine de Il Corriere della Sera. Arisa è un fiume in piena:

“Andrea deve saper accettare il mio mestiere. Deve rispettare le mie scelte e non può dire o me o tutto il resto. Sono una donna molto indipendente”.

Arisa domenica in, retroscena su Andrea Di Carlo: “Si è molto arrabbiato”

Proprio la visione differente di Arisa e Andrea Di Carlo sul mantenere il più stretto riserbo sulla loro storia ha portato alla rottura. Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? L’intervista di Arisa a Domenica In, come rivela la cantante stessa. In quell’occasione Arisa è stata, come sempre, molto riservata, non parlando di Andrea Di Carlo pubblicamente. Atteggiamento che a lui non è piaciuto per niente e che gli ha fatto prendere la decisione di lasciare la cantante. “Lui si è molto arrabbiato” rivela Arisa “perché io non ho pronunciato il suo nome da Mara Venier. Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza”.

Arisa fa una confessione su Andrea Di Carlo: “Non voleva condividermi con nessuno”

Dopo aver taciuto per molto tempo Arisa ha deciso di vuotare il sacco sulla sua storia d’amore. Dall’intervista emerge un malessere della cantante, verso Andrea Di Carlo, probabilmente dovuto alla troppa gelosia. Infatti Arisa, che spaventa Rudy Zerbi, racconta: “Lui non voleva condividermi con nessuno”. Un modo di fare che alla cantante non sta più bene. Lei, infatti, ha una vita decisamente impegnativa e pretende che l’uomo che le stia accanto rispetti il suo essere lavoratrice e indipendente.

