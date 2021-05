arisa-e-andrea-di-carlo-si-sono-lasciati-di-nuovo:-“matrimonio-mandato-all’aria”

Arisa e Andrea Di Carlo di nuovo ai ferri corti, anzi cortissimi questa volta. Dopo infiniti tira e molla, la coppia, che aveva in programma un matrimonio fissato per il 2 settembre prossimo, avrebbe deciso di chiudere il rapporto una volta per tutte. Lo assicura il settimanale Chi, nelle “pillole di gossip”, raccontando di un presunto “weekend di fuoco per la cantante Arisa che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo“. Stando a ciò che si legge sulla rivista, non si tratterebbe dell’ennesima crisi, perché questa volta “i due si sono lasciati in modo burrascoso, mandando all’aria tutti i progetti di matrimonio”.

Arisa: “Ora voglio una famiglia”

Non sarebbe bastata insomma la voglia di Arisa di mettere su famiglia, così come aveva confessato a Mara Venier nel salotto di Domenica In. La cantante aveva augurato a se stessa tranquillità e serenità, spiegando di aver iniziato a percepire la necessità di creare una famiglia attorno a sé e alla sua frenetica vita da artista: “Non mi va più tanto di stare da sola, inizio a vedere molte delle mie colleghe sistemate…”. Arisa si è da sempre definita una donna indipendente e intraprendente, che ama la sua autonomia e la sua libertà. Sarebbe stato Di Carlo a metterle una certa “pressione” nel fare passi importanti come il matrimonio. E proprio questa fretta l’avrebbe fatta allontanare.

Il matrimonio annullato tra Arisa e Andrea Di Carlo

A questo punto, dopo annunci e smentite, non si sa se le tanto chiacchierate nozze tra la cantante e il manager si faranno oppure no. Interrogata da Mara Venier sull’argomento nozze, Arisa era rimasta piuttosto vaga: “Vediamo…”. Di Carlo dal canto suo si era detto ferito e deluso in seguito all’ennesima crisi e si era sfogato sui social: “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. […] Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”. Poco tempo dopo il manager aveva pubblicato su Instagram un tenero bacio con Arisa e un messaggio molto chiaro: “Io non so che ne sarà di noi ma al momento siamo noi”.