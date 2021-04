arisa-e-andrea-di-carlo-sono-tornati-insieme:-ecco-la-foto

Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme. La foto del compagno dell’artista, attualmente impegnata come coach ad Amici, non lascia spazio a dubbi ma è stata proprio Arisa a confermare di essere di nuovo impegnata in una storia su Instagram: “Questo amico mio cerca amore eterno, è libero. Io? Il mio negozio è chiuso”. Andrea Di Carlo, da par suo, su Instagram ha pubblicato la foto di un bacio (in foto di copertina) e un messaggio molto chiaro: “Io non so che ne sarà di noi ma al momento siamo noi”.

Il matrimonio fissato il 2 settembre

Stando alle ultime cronache del gossip, prima di questo momento proprio Andrea Di Carlo aveva chiarito la situazione specificando la delusione per aver interrotto la storia con Arisa: “Pensate che avevamo fissato anche il matrimonio”. Stando al suo lungo sfogo, il matrimonio era fissato per il 2 settembre: “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. […] Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”. Adesso che i due sono di nuovo insieme, si ritornerà a pensare ai fiori d’arancio?

Le lacrime di Arisa

“In amore non so scegliere”. Le frasi e le lacrime di Arisa a Domenica In sono ancora vive nella mente degli appassionati di gossip e televisione. Era il 14 marzo 2021 quando Arisa si mostrava particolarmente provata, data la rottura con Andrea Di Carlo molto recente: “Piango perché mi emoziono. Mi fa anche ridere, è una persona molto bella. Io sono molto credente, mi affido al cielo, quello che il cielo vorrà per me prenderò. Io tante cose non le so, non so tanto scegliere. Preferisco che le cose si compiano”. Tra Arisa e Andrea Di Carlo sembra sia tornato di nuovo il sereno, ma è impossibile fare pronostici a questo tempo. Se e quanto durerà, “lo scopriremo solo vivendo”.