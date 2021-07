arisa-e-andrea-di-carlo-sono-tornati-insieme-(ma-anche-basta!)

La soap opera tra Arisa e Andrea Di Carlo continua. Ora è il momento dello zucchero e del miele, domani chissà… Magari dei mugugni e dei botta e risposta piccati via social. Il ritorno di fiamma si è verificato in questi giorni, poche ore fa la conferma da parte di Rosalba Pippa che con un post su Instagram ha informato i suoi fan del feeling ritrovato. “Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”, le parole melliflue della cantante con tanto di tag per il manager. Che gioia!

L’ennesimo ritorno in love ormai non stupisce più e anzi ha pure un poco stufato a dire il vero. Ma Rosalba non era colei che preferiva adottare, per quel che riguardava la sua situazione sentimentale, il basso profilo? Cosa è successo negli ultimi mesi? Tutte le occasioni sono buone per mettere nella pubblica piazza i vari tira e molla di cui è protagonista con Di Carlo. Pure lui, a quanto sembra, strizza l’occhio a tali dinamiche visto che informa puntualmente sulle sue mosse, con tanto di alone di mistero a rendere il tutto più intirgante.

Viene il dubbio che alla coppia o all’ex coppia o a chissà che (ormai tra ritorno in love e rotture non si capisce più nulla) piaccia nuotare nelle pagine della cronaca rosa. Nulla di male, c’è sicuramente di peggio: quando però si sente puzza di teatrino qualcosa inizia a stonare. Ma tant’è! Fatto sta che a oggi la relazione ha ripreso slancio. Non ci sarebbe da stupirsi nemmeno se tra qualche giorno si ricominciasse a parlare di matrimonio e nozze. Ormai le bizzarrie del mondo ‘rosa’ ci hanno abituato a tutto: un giorno promessi sposi, il giorno dopo a prendersi a stracci. O addirittura a dei matrimoni fantasma, vedi Pamela Prati e lo sfuggente Mark Caltagirone.

Per non parlare di Diletta Leotta e Can Yaman, su cui, dopo poche settimane di frequentazione, già si parlava di fiori d’arancio e preparativi nuziali. Non resta che attendere e vedere se tutti questi sfarzosi progetti vadano in porto arrivando all’altare. Eventualmente, auguri!