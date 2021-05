Arisa, è finita con Andrea Di Carlo: addio “burrascoso”, scoop di Chi

La ‘soap opera’ gossippara che vede protagonisti la cantante Arisa, al secolo Rosalba Poppa, e il manager Andrea Di Carlo pare aver subito una nuova svolta, in negativo: la love story sarebbe naufragata, di nuovo. A riferirlo è Chi Magazine, che racconta di un weekend di fuoco ma non nel senso più passionale del termine, bensì in quello che celerebbe una incompatibilità caratteriale giunta al culmine, con tanto di ‘saluti e baci’ finali.

L’artista ha scelto “pare definitivamente di chiudere con il compagno, che non l’ha presa benissimo”. E infatti il magazine diretto da Alfonso Signorini aggiunge dell’altro, parlando di un addio consumatosi in modo assai “burrascoso” con conseguente naufragio di tutti i progetti matrimoniali in ballo.

La notizia, che deve ancora trovare conferma (o smentita?) nei diretti interessati, da un lato stupisce (solo pochi giorni fa la cantante si mostrava assieme a Di Carlo sui social), dall’altro non lascia troppo perplessi. Motivo? La relazione, da quando è sbocciata ed è stata ufficializzata, ha vissuto continuamente alti e bassi, con strappi e ricuciture. Insomma, Rosalba e Andrea, almeno fino ad ora, non hanno mai dato la sensazione di essere una coppia solidissima, in cui tutto ha funzionato. Anzi…

Arisa e Andrea Di Carlo, una relazione tormentata e piena di incomprensioni

In tanti ricorderanno quel che capitò a metà marzo. Arisa sbarcò su Rai Uno a Domenica In, dicendo a Mara Venier, nel corso di un’intervista molto intima, di essere fidanzata ma al contempo non menzionando il nome di Andrea Di Carlo che si sentì ferito, non compreso equindi tagliato fuori e non considerato. Non solo: altro punto interrogativo che ha provocato uno scombussolamento nel rapporto fu la differente visione del futuro da parte della cantante e del manager: lei non incline a convolare a nozze nel breve periodo, lui desideroso di farlo.

Tutte questioni che condussero a un addio sentimentale alquanto burrascoso e al veleno. Nonostante ciò i due sembravano nell’ultimo periodo aver recuperato il legame, andando oltre le incomprensioni. Ora Chi Magazine scrive il contrario, parlando di una relazione arrivata di nuovo su un binario morto.