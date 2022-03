arisa-e-l’affondo-choc-del-suo-ex-compagno:-“sono-un-signore,-ma…”

Arisa nel mirino del suo ex compagno: “E’ il momento di dire basta falsità!”

Arisa ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Vito Coppola. Tra i due è nato davvero un bellissimo feeling, tanto che sono stati in molti a insinuare che ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. I due diretti interessati hanno sempre rivelato di non stare insieme, ma di provare un profondo sentimento l’uno per l’altra. Oggi l’ex compagno di Arisa ha voluto esprimere una sua opinione su tutta questa faccenda, non andandoci affatto giù leggero. Cosa ha detto? Nelle sue storie su instagram ha dapprima pubblicato una foto di Arisa e Vito Coppola insieme, e nella didascalia ha lanciato loro una bella frecciata velenosa: “Stop fake get real. Gay morning moment! (Basta dire falsità, parliamo di cose reali…Un gioioso buongiorno a tutti)…”

Vito Coppola ed Arisa al centro delle polemiche: la frecciata velenosa dell’ex di lei

L’ex compagno di Arisa, Andrea Di Carlo, sempre in questo suo post pubblicato poco fa nelle sue storie su instagram, ha poi colto la palla la balzo per sferrare un altro bell’affondo. Difatti quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha dichiarato di essere stufo dei presunti teatrini di Vito Coppola ed Arisa, la quale è pronta a cambiare vita:

“Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, non su Rai Uno…”

In pratica Andrea Di Carlo ha paragonato Arisa ad Eliana Michelazzo, che per anni ha creduto di stare insieme ad un uomo inesistente. Arisa gli risponderà per le rime?

Anticipazioni Domenica In: Arisa e Vito Coppola tornano da Maria Venier

In attesa di scoprire se Arisa risponderà al suo ex compagno, si segnala che domani tornerà ospite da Mara Venier a Domenica In. Ovviamente la popolare cantante sarà accompagnata dal suo amico speciale Vito Coppola. Anche in questa occasione Arisa canterà da Mara Venier i suoi pezzi più amati dal pubblico a casa e parlerà anche del suo rapporto con Vito Coppola.

