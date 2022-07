arisa-e-l’inaspettata-dedica-a-vito-coppola:-“voglia-di-vederlo-felice”

Arisa e l’emozionante dedica al ballerino: “La mancanza non supererà mai la voglia di vederlo felice”

Il gossip su Arisa e Vito Coppola sembra destinato ad essere eterno. I due si sono conosciuti nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, da allora è nata prima un’amicizia e poi un sentimento che ha portato i due a confessare che tra di loro ci fosse una storia. La loro storia d’amore però è stata sin da subito altalenante e dopo tanti tira e molla i due si sono detti definitivamente addio. Chiusa la relazione l’affetto è rimasto e la dolce dedica che la cantante de La notte e Cuore gli ha rivolto nelle scorse ore su Instagram ne è una testimonianza.

“La mancanza non supererà mai la voglia di vederlo felice.”

ha scritto Arisa augurando ogni bene al ballerino in vista del suo nuovo impegno professionale.

Vito Coppola dice addio a Ballando con le stelle, la reazione della cantante: “Continuiamo a sostenerlo”

Il ballerino dello show di Milly Carlucci nei giorni scorsi ha annunciato i suoi importanti impegni professionali, ha da poco firmato un contratto con la produzione della versione inglese del talent show di Rai1. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi dallo stesso ballerino e dalla padrona di casa dello show di Rai1 che quindi ha dovuto rinunciare anche a lui. E così mentre il professionista, detto addio a Ballando, è in partenza per Londra per partecipare a Strictly Come Dancing, Arisa lo ha salutato con un toccante messaggio:

“Da oggi questo patatino inizia una nuova vita altrove. Non lasciamo solo e continuiamo a sostenerlo.”

Seguito dall’hashtag I will thinking about you with love.

La cantante e il ballerino si dicono addio: rapporti ottimi dopo la rottura

La dedica di Arisa a Vito Coppola testimonia anche il bene che è rimasto tra i due le voci di possibili malumori dopo la loro separazione sono state così allontanate. Entrambi sono concentrati sul lavoro il ballerino nella sua nuova avventura in Inghilterra e la cantante che in suoi impegni tra concerti, live e nuovi singoli come l’ultimo dal titolo ‘Mi perdicion’.

L’articolo Arisa e l’inaspettata dedica a Vito Coppola: “Voglia di vederlo felice” sembra essere il primo su LaNostraTv.