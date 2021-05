arisa-e-tancredi,-un-gesto-fa-discutere:-cosa-non-ha-funzionato-ad-amici?

Arisa e Tancredi Cantù Rajnoldi non si seguono su Instagram. Sembra un gesto apparentemente innocuo, che non dovrebbe destare sospetti, ma in realtà non è del tutto così. Su Twitter i fan sono sempre molto attenti a questi particolari, così oggi sono fioccate segnalazioni sul cantante di Las Vegas: Tancredi non segue più Arisa su Instagram. Così pare almeno, questo hanno riportato sui social i suoi fan. Non è chiaro in effetti se in realtà il follow non c’è mai stato o se davvero è stato tolto in queste ore. Ma allo stesso tempo, anche Arisa non segue Tancredi su Instagram.

Tra i due pare non sia scattata la scintilla, questo è ormai chiaro. Anche perché Tancredi segue per esempio Rudy Zerbi, così come Arisa segue invece Raffaele Renda. In realtà la sensazione del pubblico di Amici 20 è sempre stata una, che Raffaele fosse il preferito di Arisa. La professoressa si è concentrata molto sul cantante di Senza Love nel percorso, questo è innegabile, ma ciò non vuol dire che non abbia dato il massimo anche con gli altri. Per i fan di Tancredi invece questo sarebbe successo a discapito del loro preferito, che alla fine si è dimostrato invece un cavallo più vincente del suo collega di squadra.

Per questo motivo nel caso in cui davvero Tancredi avesse smesso di seguire Arisa su Instagram avrebbe il sostegno dei suoi ammiratori. Su Twitter infatti qualcuno ha scritto che i fan di Arisa e Raffaele non dovrebbero criticare Tancredi per questo gesto, perché per tre mesi Tancredi non avrebbe ricevuto le dovute attenzioni. C’è stato anche chi ha scritto che Arisa ha elogiato Aka7even contro Tancredi, oltre a seguire Raffaele e Gaia Di Fusco ma non lui. Tutto questo potrebbe essere solo una coincidenza, naturalmente.

Magari Arisa non si è accorta di non seguire Tancredi, oppure inizia a seguire i suoi ex allievi quando vengono eliminati e quindi arriverà anche il follow a lui. Per tanti però è la conferma del fatto che tra Arisa e Tancredi qualcosa non avrebbe funzionato ad Amici 2021. Come se fra loro non ci sia stato il colpo di fulmine, ecco. L’ennesima dimostrazione, sempre secondo il Web, sta nel fatto che Arisa in semifinale non sapeva cosa dire di Tancredi perché non lo ha conosciuto abbastanza. Ma sarà davvero così oppure in realtà sono solo coincidenze?

Arisa faceva il tifo per Aka contro Tancredi… Direi che basta e avanza come motivazione. #Amici20 https://t.co/zFd8S0xCLH — Shirley’s Angel???? (@LuBlue94) May 10, 2021

Il prossimo daytime-sorpresa sarà Tancredi che defollowa Arisa #Amici20 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) May 10, 2021

il fatto che arisa segua su insta gaia e raffaele ma non tancredi è davvero imbarazzante #amici20 pic.twitter.com/ACwcpGA57Z — matilde | stream #LDU ???? (@mmatildex) May 10, 2021