arisa-e-vito-coppola-scacciano-le-voci-di-crisi:-un-gesto-accende-il-gossip

Arisa e Vito Coppola continuano ad essere al centro del gossip: un gesto scaccia le voci di crisi

I rumors ed il gossip sulla coppia formata da Arisa e Vito Coppola continuano. La cantante ed il ballerino dei programmi di Milly Carlucci nei giorni scorsi sono stati al centro di indiscrezioni che lanciavano la definitiva separazione ma le cose sembrano essere completamente diverse come testimoniano video e foto che entrambi postano sui social. E soprattutto a scacciare definitivamente le voci di crisi è stato un gesto dei due avvenuto nelle scorse ore. Entrambi infatti sono stati invitati alla festa di compleanno di Barbara D’Urso che si è svolta ieri sera e sono apparsi più affiatati e complici che mai, scatenati tra balli, abbracci e baci. Insomma la storia d’amore tra la cantante ed il ballerino procede a gonfie vele.

Arisa ed il ballerino pronti per il passo importante delle convivenza? Indiscrezioni

E non è finita qui perché secondo le dichiarazioni di chi conosce bene la coppia i due sarebbero pronti per un passo importante. Pare infatti che la cantante e Vito Coppola presto potrebbero decidere di andare a convivere. I ben informati ipotizzano che intorno all’estate i due andranno a vivere insieme a Roma, città via di mezzo tra Milano, dove viva Rosalba Pippa ed Eboli, città natale del ballerino. Insomma altro che crisi la coppia sembra aver ritrovato la sintonia e la complicità ed essere pronta per lo step successivo. Del resto la differenza d’età (lei è più grande di lui di 10 anni) non sembra essere un problema.

Prosegue la storia d’amore tra la cantante ed il ballerino nata nello show di Milly Carlucci

La storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola è nata sotto le telecamere dello show di Rai1 Ballando con le stelle. I due sono apparsi sin da subito complici e affiatati e questo loro sentimento ha contribuito al loro trionfo finale. Subito dopo però la storia è stata costellata di alti e bassi, voci di crisi e di riappacificazioni e dichiarazioni ambigue da ambo le parti fino all’ultima crisi avvenuta solo pochi giorni fa. Adesso, invece, sembra che i due facciano sul serio tanto che si parla di convivenza.

