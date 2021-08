arisa-fatta-fuori-da-amici-sbotta-sui-social:-ecco-il-post-al-veleno:-“sono-stata-offesa”.-fan-sotto-choc

Arisa furiosa sui social, la cantante si è scagliata contro il sito: quella parola usata nei suoi confronti l’ha offesa gravemente. La donna sta vivendo un momento molto particolare della sua carriera: da poche settimane è uscito il suo nuovo singolo, Psyco, che le sta dando moltissime soddisfazioni dato che è un grande successo tra le maggiori radio italiane.

Anche il video musicale, particolare e audace, è stato molto apprezzato dai fan della cantante che hanno apprezzato questo cambiamento di stile dell’artista. Arisa sta passando un’estate molto movimentata e ha ammesso di piacerle molto questo fatto: “Mi vedrete sempre così, in continuo movimento” ha spiegato sui social.

Arisa furiosa sui social: “Ciuccio, non parlare se non sai…”

La cantante è andate davvero su tutte le furie per una notizia che è stata lanciata dal sito Dagospia. In realtà non si tratta del contenuto della notizia in sè ma dell’epiteto con il quale il sito l’ha definita.

Il portale ha annunciato che Arisa, dopo varie difficoltose trattative, ha deciso di abbandonare il bancone dei professori di canto per la prossima edizione di Amici. Se a inizio estate le indiscrezioni davano per certa la sua presenza ora sembra che l’artista abbia dato forfait lasciando spazio alla collega Lorella Cuccarini.

Sarà infatti lei a “trasferirsi” dalla cattedra di danza a quella di canto, un evento mai accaduto ad Amici prima d’ora. Ad occupare il posto vacante nella sezione “ballo” dovrebbe essere Raimondo Todaro che, guarda caso, qualche giorno fa ha annunciato il suo addio a Ballando con le stelle. (continua dopo la foto)

In tutto ciò, Dagospia, nel dare la notizia ha definito Arisa “sgangherata” e l’aggettivo ha mandato su tutte le furie la cantante che ha risposto con una storia Instagram in cui ha raggato il profilo del sito: “Io non sono sgangherata, sono un’artista – ha scritto lei – ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Non è un termine che mi rispecchia”. Arisa ha continuato la sua invettiva invitando Dagospia a non parlare di cose senza sapere e a promuovere la musica piuttosto che tentare di “affossare la gente”.

