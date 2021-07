Arisa, la dedica ad Andrea Di Carlo non piace proprio a nessuno: “Ti prego..”

Arisa ha un nuovo fidanzato che a quanto pare non piace molto al web, perché? Il motivo è molto curioso. Ecco i dettagli.

Arisa dopo il successo di Amici non ha perso tempo e tra un progetto lavorativo e l’altro sembra aver trovato anche l’amore. Questa volta sarà quello giusto?

Non lo sappiamo ma una cosa è certa, al pubblico non piace e su Instagram i fan non perdono occasione di commentare con accuse e parole negative per la coppia. Andrea Di Carlo è il nuovo fidanzato, ma cosa c’è che non va?

Arisa e Andrea Di Carlo: perché la coppia non piace?

Su Instagram la cantante ha pubblicato una foto allo specchio con il suo fidanzato che la fa specchiare. Si intravede e nulla di più. Ma i fan sbottano.

“Ci sono cose che non dirò mai per tenerti con me per sempre”

Questa è la dedica da parte di Arisa per il suo grande amore. E immediatamente è pioggia di insulti e like per la foto. Tra i commenti si legge che

se vuoi ti ricordo tutte le cose che ti ha fatto e quante volte ti ha fatto soffrire aveva anche pubblicato una foto del tuo seno senza permesso…

e poi ancora

Ti prego. Preghiamo tutti insieme.

Qualcuno aggiunge che

Al cuor non si comanda ma valuta un pizzichino anche razionalmente

Insomma la coppia Arisa e Andrea di Carlo non piace per nessun motivo al mondo. Se la cantante sembra aver dimenticato il passato, non si può dire lo stesso per i fan che supportano l’artista e vogliono solo il suo bene.

La donna sembra al settimo cielo e si gode al massimo la storia d’amore con il suo fidanzato. Cosa succederà in futuro non è dato saperlo ma per il momento le cose sembrano andare nel verso giusto e Arisa è molto felice. Inoltre ha tanti progetti professionali da vivere e non vede l’ora di poter condividere la sua gioia con i fan.