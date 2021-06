Arisa, la FOTO in topless è da impazzire, solo trasparenze: lei stuzzica i fan

La cantante comunica le date scelte per il tour estivo e lo fa con un outfit mozzafiato.

Rosalba Pippa in arte Arisa è una nota cantante e personaggio televisivo. Alcuni infatti la ricorderanno come giudice della quinta, sesta e decima edizione di X Factor. e come co-conduttrice della 65esima edizione del Festival di Sanremo nel 2015.

Di recente ha partecipato come insegnante e membro della commissione di canto ad Amici.

Arisa

Poche ore fa, comunicando le date dei suoi prossimi concerti, il primo proprio domani, i fan sono impazziti per lo scatto pubblicato dalla cantante nell’annuncio fatto sul suo profilo Instagram.

Arisa, fan impazziti per lo scatto pubblicato poche ore fa

La cantante gioca e scherza spesso con il suo corpo, proprio di recente aveva pubblicato una foto in topless, vestita solo di sottili catenelle. In quell’occasione ha voluto mandare un messaggio di body positivity, dichiarando:

” Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più… Il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”.

Nella descrizione del post la cantante si definisce “balenottera spiaggiata”, ritratta in costume da bagno bianco in piscina durante il suo soggiorno umbro ma a quanto si legge dai commenti, si direbbe che i fan la pensano in modo diverso.

Infatti scorrendo sono molti i complimenti e cuori ricevuti.

Inizia domani L’Ortica Special Tour, che vedrà Arisa impegnata in diverse tappe, la prima a Bergamo al Lazzaretto. Il 30 Luglio sarà a Ladispoli, al Bosco di Palo, il 1 Agosto invece all’Anfiteatro di Partanna.

Le successive date saranno tutte ad Agosto, il 2 all’Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea, il 3 agosto ad Enna, al Castello di Lombardia, il 6 agosto al Parco Archeologico di Travo, l’11 agosto a Porto Sant’Elpidio all’Arena Orfeo Serafini.

Inoltre il 17 a Reggio Calabria, Arena Alberto Neri, il 26 sarà a Castel di Sangro in Piazza Plebiscito e terminerà con la data del 27 a Ostuni al Foro Boario.