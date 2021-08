Arisa nella bufera, l’attaccano sui social e lei risponde al veleno “Non è successo niente …”

Arisa, in questi ultimi giorni, sta molto facendo parlare di sé prima per la esclusione dalla prossima edizione di Amici e ora perchè ha deciso di cambiare, in modo radicale, il suo look. Ma Arisa non se la tiene e per quanti la criticano altrettanto hanno da lei hanno risposte di fuoco. Vediamo cosa è accaduto.

Arisa cambia look e sui social l’attaccano e la criticano

Arisa ha postato alcune foto sui social da cui si vede come abbia cambiato radicalmente il suo look. Infatti, si è tagliata a zero i capelli.

A quanti l’hanno criticata, lei ha risposto con molta durezza così: “A coloro che mi scrivono in direct: “No, perché l’hai fatto?”, non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli. State tranquilli, non è successo niente. Fino a ieri ero una femmina e oggi sono un maschiaccio”.

In realtà, Arisa come ha avuto già modo di spiegare, soffre, da alcuni anni, di tricotillomania e cioè la perdita di capelli in seguito a forte stress.

Nel dettaglio accade che chi soffre di questa patologia si strappa i capelli dal cuoio capelluto senza neppure rendersene conto.

Arisa fuori da Amici per questa edizione

Arisa l’anno scorso è stata l’insegnate di canto ad Amci e pare si sia trovata benissimo in quel ruolo e in quel programma ma quest’anno non ci sarà e il suo posto è stato preso da Lorella Cuccarini mentre il posto che l’anno scorso era della Cuccarini e cioè quello di insegnate di danza, quest’anno pare sarà occupato da Raimondo Todaro che ha lasciato, dopo tanti anni, Ballando con le stelle per misurarsi con questa nuova avventura.

Quando Dagospia ha dato la notizia che Arisa non ci sarà quest’anno ad Amci ha scritto così: “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”.

Arisa, dopo aver letto queste parole, ha scritto così sui social contro il sito di Roberto D’agostino: “Ma tu chi sei? Fatti i ca*** tuoi”.

“Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi”