arisa-parla-dell’ex-andrea:-«voleva-che-scegliessi-tra-lui-e-il-resto»

Arisa e Andrea Di Carlo non stanno più insieme e da qualche giorno sul web le notizie sulla loro relazione impazzano. L’ex della cantante, giusto ieri ha annunciato la fine della sua storia con Arisa, dichiarando di esser rimasto deluso da lei e per questo motivo di voler annullare il loro matrimonio. Ma cosa è successo?

Arisa e Andrea Di Carlo non stanno più insieme

Arisa, nell’intervista di Mara Venier di Domenica In non ha voluto parlare in modo approfondito della sua relazione, evitando anche di fare il nome di Andrea. In molti hanno pensato che la cantante fosse ormai single, ma il reale motivo per cui Arisa è rimasta vaga è semplicemente da ricercare nel voler proteggere a ogni costo la sua storia d’amore. La “strategia” però non è piaciuta ad Andrea Di Carlo che dopo la puntata di Domenica In ha deciso di piantare in asso la cantante. Su Instagram, poi, ha pubblicato una foto per spiegare le sue ragioni; nella didascalia leggiamo:

Se qualcuno mi avesse chiesto : cosa ti rende felice adesso ? Avrei risposto : lei , anziché delle lenzuola profumate. Si anche io credo in Dio, ma esiste anche L autodeterminazione nella vita che e’ quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni . Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina , io mi chiamo Andrea . L amore e’ per i coraggiosi ed io lo sono , e quando ami lasci libero chi non e’ un grado di prendersi impegni . Passo e chiudo.#nessumatrimonio. The end

Insomma, nessun fiore d’arancio per Arisa e Andrea, ma cosa ne pensa la cantante? La voce da usignolo di La Notte ha deciso di spiegare come sta vivendo questa situazione: secondo lei è meglio preservare un rapporto da eventuali maldicenze e gossip e per questo motivo predilige una relazione riservata e lontana da occhi e orecchie indiscrete. Al contrario Andrea è un chiacchierone e ha sempre raccontato tutto della sua storia con Arisa. Ecco cosa ha dichiarato la cantante:

Su Instagram dovevo mettere delle stories con lui altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui.

Foto di @andreadicarlo [IG]

E poi ha aggiunto:

Lui ha un lavoro molto impegnativo, una ex moglie, tre figli, e io ho accettato tutto. Ma anche io ho una famiglia, ho mia sorella, la mia assistente, il mio staff. Faccio la cantante, ho un lavoro davvero impegnativo che lui deve saper accettare. Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi ‘o me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente.

Arisa ha anche parlato dell’annullamento delle nozze:

Lui è sempre stato frettoloso, e io mi sono fatta trascinar. Lui si occupa del mondo televisivo e mi ha introdotto a lavorare in Amici e lo ringrazierò per sempre perché è un programma in cui mi sento bene. Per il resto sulla parte musicale io ho il mio staff, tante persone attorno a me. E lui non voleva ‘condividermi’ con nessuno.

A quanto pare, i due si sono risentiti proprio questa notte, ma Andrea Di Carlo ha ribadito di non voler tornare con la cantante. La decisione è definitiva oppure no? Se così fosse, comunque, Arisa ci ha solamente guadagnato! E voi che ne pensate?