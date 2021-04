Arisa, perché aveva i baffi al Serale di Amici: il messaggio dietro al gesto

Arisa aveva i baffi nella terza puntata del Serale di Amici 2021 e in tanti si sono chiesti perché. Già durante la puntata in realtà si era intuito il motivo, ma oggi la cantante ha scritto chiaro e tondo il messaggio dietro il suo gesto. Non si è trattato di uno sketch, nel modo più assoluto. Arisa li ha indossati per tutta la durata della puntata, erano vistosi, per scelta, e non li ha mai tolti. Non era un gioco, seppure qualcuno potrebbe averlo interpretato così. Ma è stato un gesto che nascondeva dietro un messaggio molto importante: era un modo per dire no all’omofobia.

Nelle ultime ore Arisa ha attivato le domande su Instagram e qualcuno le ha chiesto perché aveva i baffi ad Amici 2021. Nella domanda c’era anche scritto “esattamente perché”, con una risata. Segno del fatto che per tanti è apparso come un gioco, ma non lo era per niente. Infatti la risposta di Arisa è stata questa: “L’omofobia non deve farla franca”. Gli artisti si stanno esponendo in maniera forte e decisa in questi giorni a favore del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, quindi anche Arisa ha deciso di dire la sua in qualche modo.

Quando Maria De Filippi ha visto Arisa con i baffi le ha chiesto come mai li avesse. La cantante ha risposto senza battere ciglio e ha detto che quella mattina si è svegliata sentendosi “un po’ maschio un po’ femmina”: “Ho optato per la non scelta. Viva il genere umano!”. Un messaggio forte arrivato al Serale di Amici in sostegno alla lotta contro l’omofobia. Un modo per esporsi a favore dell’approvazione del ddl Zan e soprattutto per far capire, a chi ancora fa orecchie da mercante, che ognuno è libero e deve essere libero di esprimere sé stesso come meglio crede.

Infatti Arisa ha postato la sua foto con i baffi anche sulla bacheca del suo profilo Instagram, scrivendo nella didascalia di “esprimere sé stessi”. C’era quindi un messaggio importante dietro la scelta di indossare i baffi. La scelta di Arisa quindi non era un gioco e oggi lo ha confermato. I suoi baffi insomma non sono paragonabili, per esempio, alla parrucca che Rudy Zerbi indossa quando sfida Anna Pettinelli.