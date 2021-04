Arisa: perché indossa sempre la parrucca | Il motivo è scioccante

Arisa è una cantante molto apprezzata dal pubblico che la segue ormai da diversi anni. Il suo percorso l’ha portata a diventare giudice di X Factor e ora a essere coach di canto ad Amici. Ha però un grave problema ai capelli, scopriamo di cosa si tratta.

Arisa, nata Rosalba Pippa, è una delle cantanti più amate delle nuove generazioni. Dopo aver svolto lavori che non c’entravano col mondo della musica è riuscita ad affermarsi, nel 2009 al Festival di Sanremo, vincendo con il brano: Sincerità.

Da lì la sua carriera è decollata ottenendo riconoscimenti come essere nuovamente invitata sul palco dell’Ariston. E’ stata anche ospite fissa dello show Victor Victoria – Niente è come sembra ed è apparsa anche in alcuni film italiani come: La peggior settimana della mia vita e La verità, vi spiego, sull’amore. Ora la vediamo ad Amici come insegnante di canto, in squadra con Lorella Cuccarini.

Un po’ di tempo fa ha rivelato che cosa l’ha costretta a indossare una parrucca. Siete curiosi di sapere come mai? Ecco i dettagli.

Arisa e la malattia ai capelli

La cantante ha sempre avuto un occhio particolare per i suoi look, fin dall’inizio in cui indossava occhiali scuri dalla montatura molto spessa e i capelli cortissimi. Anche per questo motivo non deve essere stato facile affrontare una malattia come la tricotillomania. Si tratta di un disturbo psicologico raro causato dal forte stress che porta a toccarsi sempre i capelli fino a strapparli a ciocche.

Ne è afflitta fin da quando era ragazzina e così ha pensato di risolverlo una volta per tutte tagliandosi i capelli molto corti ed è per questo che indossa la parrucca, in attesa che ricrescano e per non mostrare i vari stadi.

Lei stessa, in un messaggio sul suo profilo Instagram aveva subito messo a tacere i possibili odiatori del web: “Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell , quindi posso farlo anch’io” aveva scritto, allegando una foto in cui appunto mostrava un bel caschetto fino alle spalle. Successivamente poi si è mostrata con i capelli cortissimi e una didascalia commovente. (Continua sotto la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

“Io non sono come tu mi vuoi”

In seguito Arisa ha deciso di mostrarsi anche senza la parrucca, con i capelli cortissimi. In passato aveva ricevuto forti critiche per i suoi tagli bizzarri o molto radicali, adesso invece ne conosciamo il motivo. Sempre sui social ha dichiarato: “Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo“.

LEGGI ANCHE—-> Aka7even: rifiutato da un altro talent prima di Amici | Incredibile ma vero!

LEGGI ANCHE—->Forum, ma quanto guadagnano gli attori delle cause

Insomma Arisa si accetta così com’è ed è un esempio per tante donne che hanno problemi di questo tipo e che magari si vergognano a parlarne. Lei si è mostrata molto coraggiosa a uscire allo scoperto su una cosa così personale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

L’articolo Arisa: perché indossa sempre la parrucca | Il motivo è scioccante proviene da Political24.