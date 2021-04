Eclettica, poliedrica, ironica Arisa è una delle cantanti italiane più amate dal pubblico che in questi anni ha saputo comprendere il suo talento ma anche le sue fragilità espresse in canzoni di successo come La Notte o Controvento che hanno conquistato le hit più interessanti. La carriera d’Arisa è costellata anche d’imprese che vanno al di la della musica: si è cimentata prima come ospite fissa di Victor Victoria – Niente è come sembra e poi è stata due volte giudice di X Factor. Oggi è coach d‘Amici 2021, un’esperienza che sta vivendo con estrema passionalità grazie ai giovani talenti che sta seguendo.

Arisa Solonotizie24

Arisa, confessione inaspettata sulla sua malattia

Arisa è tuttavia una persona diretta e trasparente, in modo spontaneo e senza peli sulla lingua dice sempre quello che pensa anche se deve parlare di se stessa in modo non proprio consono. Questo la rende un’artista davvero unica e una persona speciale. In una recente intervista ha rivelato d’aver sofferto in passato di un disturbo molto frequente che colpisce prevalentemente le donne: la tricotillomania. Una patologia che porta chi ne soffre ad avere il bisogno irrefrenabile di strapparsi i capelli o i peli del corpo.

Anche per questa ragione Arisa ha spiegato perchè ha preferito portare i capelli corti per un lungo periodo della sua vita. Era più facile, soprattutto in pubblico, gestire il disturbo che in molti casi è legato anche a stati di depressione, ansia e disturbi alimentari di vario genere. Oggi la cantante sembra aver superato la difficolta ed è riuscita a tenere sotto controllo la situazione convivendo con la sua neo capigliatura.

Arisa fonte Instagram

Leggi anche —->Arisa e Andrea Di Carlo nuovo atto: i due ex avvistati così

Arisa presenta Ortica: splendida con la sua folta chioma!

Arisa riceve quotidianamente l’affetto del pubblico, il suo account Instagram è molto seguito e lei lo arricchisce giorno dopo giorno con post e messaggi tutti dedicati ai suoi fans. Oggi bellissima e decisamente più matura e riflessiva Arisa ha una folta chioma nera che le dona un aspetto fantastico.

Leggi anche —->Arisa ieri e oggi, com’era e com’è la cantante

Recentemente Arisa ha presentato sempre sui social il debutto d’Ortica, la sua nuova canzone che parla d’amore, di quello vero che brucia e che vale la pena vivere: “Ortica è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia. Quand’ero piccola una volta sono caduta in un cespuglio di ortiche. La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l’amore si rompe, ogni volta che ho paura, ogni volta che mi sento fraintesa come donna ed essere umano.”