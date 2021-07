Arisa, sapete perchè si chiama così? Il significato del suo nome d’arte vi sorprenderà

Sapete perchè Arisa si chiama così? Ha scelto il suo nome d’arte per un motivo ben preciso, il significato vi sorprenderà!

Sapete perchè Arisa si chiama così? Il significato del suo nome d’arte vi sorprenderà: nessuno lo sapeva!

Arisa è la celebre cantautrice italiana diventata anche noto personaggio televisivo. Dall’edizione scorsa è anche insegnante di canto ad Amici: è stata confermata, a grande sorpresa, anche per la prossima edizione del talent di Maria de Filippi! La simpatica e bella Rosalba Pippa ha cominciato la sua carriera esordendo al 59esimo Festival di Sanremo: il suo brano, Sincerità, conquistò tutti e da lì è partito il suo successo! Il suo look, la sua voce così particolare, la sua simpatia le hanno permesso di raggiungere oggi una notorietà davvero incredibile. Ma sapete perchè Rosalba ha deciso di chiamarsi con questo nome d’arte? Non tutti conoscono questo dettaglio!

Rosalba Pippa è nata a Genova ma è cresciuta a Pignola, paese d’origine della sua famiglia, a pochi km da Potenza. All’età di 4 anni ha partecipato al suo primo concorso canoro con ‘Fatti mandare dalla mamma’ di Gianni Morandi! Crescendo, prima di lanciarsi nel mondo della musica, ha scelto come nome d’arte Arisa.

Sapete perchè ha scelto proprio questo nome? ‘Arisa’ è l’acronimo dei nomi di tutti i componenti del suo nucleo familiare. La A è il nome del suo papà, Antonio; la R è l’iniziale del suo nome, Rosalba; la I e la S sono le iniziali di Isabella e Sabrina, le sue sorelle. Infine, la A finale è l’iniziale di Assunta, sua mamma.

Sapevate questo particolare sul nome di Rosalba Pippa? E’ davvero curioso! Questo dimostra quanto la cantante ci tenga alla sua famiglia.