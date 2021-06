arisa-si-mostra-in-bikini:-“come-una-balenotta-spiaggiata”-(foto)

Arisa

Arisa si realizza una foto in bikini e auto ironizza sulla sua posa

Qualche ora fa Arisa ha voluto regalare ai follower di Instagram uno scatto che la mostra in uno stato di relax. Nello specifico, l’insegnante di canto di Amici 20 si è mostrata con un costumino intero sulla scaletta della piscina. Nello scatto condiviso sul noto social network la si vede con i capelli sciolti, il viso illuminato dal sole mentre ammicca ai suoi sostenitori.

Rosalba Pippa ha un unico pezzo color bianco che lascia poco e nulla all’immaginazione dei fan. “Buongiorno, un fine settimana pieno di cose belle stasera non perdetevi la partita, sosteniamo con vigore i nostri guerrieri azzurri intonando Coro Azzurro”, ha scritto la nota cantante come didascalia all’immagine appena descritta. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto della cantante

Anche in questo caso Rosalba Pippa, alias Arisa si è mostrata ancora una volta molto ironica. Infatti la prof di Amici di Maria De Filippi ha commentato così: “Foto in stile ‘balenotta spiaggiata’”.

A dire il vero la foto in questione ha fatto impazzire tutti i suoi sostenitori di Instagram che si sono scatenati e l’hanno tempestata di complimenti. “È trasparente!”, hanno scritto alcuni follower, notando il dettaglio di quel costume molto aderente bianco. Lo scatto in pochissimo tempo ha fatto il pienone di like ed è diventato immediatamente virale.

Arisa e il brano Coro Azzurro

In una recente intervista per la Gazzetta dello Sport, la cantante Arisa ha dichiarato: “Mi sento profondamente italiana e ringrazio la sorte per essere nata qui”. In quell’occasione Rosalba Pippa ha parlato in particolare di Coro Azzurro, il brano che ha fatto per gli Europei insieme agli Autogol, gruppo di influenecer e youtuber che hanno un grosso seguito sui social network.

La prof di Amici 20 si è detta abbastanza contenta per aver partecipato alla realizzazione di questa canzone, poi ha aggiunto: “Adoro conoscere cose nuove! Il calcio mi piace, ma non sono una grande tifosa”.