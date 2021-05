arisa-su-andrea-di-carlo:-“prima-di-me-era-fidanzato-con-un-ragazzo”

Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme. Lo testimonia lo scatto di un romantico bacio sulla pagina Instagram del manager, coinvolto in un tormentato tira e molla con la cantante. Le nozze tra loro erano fissate per il prossimo 2 settembre e, nonostante Di Carlo avesse chiarito pubblicamente la sua intenzione di non tornare sui suoi passi, i due ci starebbero riprovando. Intervistata da Diva e Donna, Arisa ha rivelato un retroscena inedito sul compagno, confessando che prima della loro storia d’amore era fidanzato con un ragazzo: “La cosa non mi ha fatto paura”.

La rivelazione di Arisa su Andrea Di Carlo

Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Arisa si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione sul conto di Andrea Di Carlo, confessando che il manager, prima di innamorarsi di lei, ha avuto una relazione con un ragazzo. “Quando l’ho conosciuto si era appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole”, spiega la cantante. “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura”, ha detto spiegando anzi di aver subito il fascino di Di Carlo, proprio per la sua libertà di espressione, nella vita e in amore.

Arisa: “Mi dicevano che Andrea era gay”

“Quando parliamo di sessualità siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento che fai? Ti tiri indietro?”. Arisa non ha dubbi e non ne ha mai avuti. Se con il manager le cose non hanno preso la piega giusta è solo perché lui avrebbe corso troppo nella loro relazione, non certo per via delle sue relazioni con altri uomini. La cantante infatti ha voluto portare avanti la loro storia nonostante qualcuno le avesse sconsigliato di buttarsi a capofitto con lui:

I dubbi li avevano gli stessi amici per i quali avevo manifestato in piazza per i diritti LGBT. Mi hanno detto che, tanto, Andrea era gay, che mi avrebbe tirata scema. Invece no, lui è una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure. E se una persona ti ama, te ne accorgi.

Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme

A testimonianza del fatto che la coppia ha ripreso a frequentarsi, lo scatto di un bacio pubblicato su Instagram dallo stesso Di Carlo. La foto del compagno dell’artista, attualmente impegnata come coach ad Amici, non lascia spazio a dubbi ma è stata proprio Arisa a confermare di essere di nuovo impegnata in una storia su Instagram: “Questo amico mio cerca amore eterno, è libero. Io? Il mio negozio è chiuso”. Andrea Di Carlo, da par suo, su Instagram ha pubblicato la foto di un bacio (in foto di copertina) e un messaggio molto chiaro: “Io non so che ne sarà di noi ma al momento siamo noi”.