Arisa torna ad Amici 20 | La cantante irriconoscibile con il nuovo look

Il 2021 è l’anno della scommessa per Arisa, promossa a prof di Amici e che ben presto calcherà anche il palco dell’Ariston ancora una volta ma… ecco che per l’artista ha stravolto i fan presentandosi nella scuola di talenti e sui social con un look completamente stravolto.

L’anno che abbiamo appena avviato si prospetta davvero molto interessante per Arisa, pronta a mettersi in gioco in toto nel mondo della musica. Dopo qualche anno, vissuto un po’ dietro le quinte, ecco che Arisa è arrivata nella scuola di Amici di Maria De Filippi pronta a sorprendere tutti con il suo grande talento e dimostrando di essere non solo un’artista eccellente, ma anche una fantastica insegnante.

In un certo qual modo è come se Arisa avesse avviato una ‘nuova’ vita sia personale che artistica e quando una donna avvia un ‘nuovo’ percorso personale cosa fa? Semplice, cambia look, e la cantante si mostra agli occhi dei fan totalmente irriconoscibile.

Arisa: la cantante ha stravolto la sua immagine

Ebbene sì, dimentichiamo completamente Arisa come abbiamo imparato a conoscerla in questi anni. L’artista dai mille volti, che prese parte a Sanremo con un look sconvolgente, cambiando man mano negli anni e mostrando di avere non solo una bellezza stratosferica ma anche sensualità e portamento da lasciare tutti senza fiato.

Ad Arisa per essere strepitosa basta poco, ma adesso per lei è come se fosse giunto il momento di accantonare l’immagine che tutti conoscevano tra capelli corti, ecc… ed abbracciare una fase diversa non solo della carriera ma anche della vita.

Non a caso, la conferma di quanto detto arriva proprio dal nuovo look sfoggiato dall’arista che ha stravolto ancora la sua immagine con un caschetto castano e qualche ciocca colorata a rendere il tutto più pop-rock in vista, magari, di una nuova trasformazione in attesa di Sanremo 2021?

Riparte la scuola di Amici di Maria De Filippi

Comunque sia, questa stagione televisiva è davvero molto importante per Arisa che non molto tempo fa raccontava alla stampa il nuovo percorso di carriera intrapreso sempre nel campo della musica, grazie appunto all’apertura di una piccola casa discografica che le ha permesso di autoprodursi e dare ‘voce’ a tutti quegli artisti che hanno fiducia in lei e nelle sue potenzialità.

Adesso che anche le porte della scuola di Amici di Maria De Filippi hanno ufficialmente riaperto e Arisa è tornata al suo ruolo di insegnante di canto, come lei stessa aveva già raccontato al settimanale di gossip Chi: “Mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene ai loro. E non voglio deludere nessuno, né loro, né me stessa, né lei (Riferendosi a Maria De Filippi ndr.). La scuola è come un regno delle favole, dove la regina è buona. Maria non ha bisogno della forza per farsi rispettare – conclude l’artista-. Tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Maria mi piacerebbe che mi volesse un po’ di bene, perché io gliene voglio tanto”.

