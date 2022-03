Arisa, un gesto non passa inosservato: cosa è successo a Roma con Vito Coppola

Vito Coppola e Arisa fanno sul serio: la coppia è inseparabile dopo Ballando con le stelle

Sono ormai una coppia consolidata Vito Coppola e Arisa. I due vincitori di Ballando con le stelle, spesso ospiti da Mara Venier a Domenica In, hanno ufficializzato la loro relazione. Una storia d’amore il cui profumo era nell’aria dai tempi del talent di Rai1 e che è diventata una certezza in queste settimane. Arisa non aveva mai nascosto di avere un debole per il suo insegnante di ballo, ma la differenza d’età l’aveva frenata inizialmente. Vito Coppola ha infatti dieci anni in meno di lei. Ora però la coppia è affiatatissima e passeggia tra le vie romane, mano nella mano, godendo di ogni singolo momento condiviso. Ma non è tutto! Arisa e Vito Coppola hanno fatto un gesto d’amore che non è passato inosservato ed è stato immortalato sulle pagine del settimanale Chi.



Arisa va piano con Vito Coppola ma un gesto racconta altro: il selfie sul ponte degli innamorati

“Dopo la vittoria in coppia a Ballando con le stelle Arisa e Vito Coppola non si sono fermati” si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui si racconta che il loro “passo a due” prosegue tra le vie di Roma dove sono “avvinghiati e felici”. La coppia è stata immortalata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, come visibile nell’immagine in apertura dell’articolo, a Ponte Milvio. Anche se la cantante ha sempre sottolineato di non voler ancora etichettare il rapporto con il ballerino, un gesto sul ponte degli innamorati fa presagire che la coppia faccia sul serio. “Non c’è bisogno di parole, basta il selfie che i due si fanno su Ponte Milvio, il ponte degli innamorati” si legge su Chi. Intanto Arisa sarebbe pronta a trasferirsi a Roma in pianta stabile per il suo Vito Coppola.

Arisa pronta a rimettersi in forma: Vito Coppola la stuzzica in palestra

Intanto, in attesa del trasferimento a Roma, Arisa e Vito Coppola sono inseparabili. Su Instagram la cantante ha mostrato l’allenamento di coppia in palestra e il compagno non ha potuto fare a meno di stuzzicarla. Su Instagram Stories, Vito Coppola ha immortalato gli esercizi della fidanzata, scherzando con lei.

