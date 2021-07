Arisa, vi siete mai chiesti perché si chiama così? Il significato vi lascerà senza parole

Arisa ha voluto rifarsi a delle persone importanti per il suo nome d’arte ormai così popolare e conosciuto da tutti.

Arisa, cantante italiana (Instagram)

Arisa è una nota cantante italiana che ha guadagnato una certa popolarità grazie al Festival di Sanremo. La kermesse, quindi, l’ha vista vincitrice nella categoria delle Nuove Proposte nel 2009 con il brano Sincerità e qualche anno dopo in quella dei Campioni.

Insomma, con la sua voce acuta e armoniosa ha conquistato molti fans e ha ottenuto degli ottimi riconoscimenti anche dalla critica.

Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, nei primi anni Duemila ha anche iniziato ad apparire in televisione in qualità di personaggio in Victor Victoria – Niente è come sembrano e come giudice in tre edizioni di X Factor. Inoltre, è stata anche nel cast di Amici di Maria De Filippi come insegnante e ha co-condotto Sanremo nel 2015.

Come è stato riportato, poi, le artiste a cui si è rifatta sono state prevalentemente le talentuose Mariah Carey e Celion Dion, e, cantando le loro canzoni, nel corso del tempo è riuscita a prendere una certa dimestichezza nell’uso del diaframma. Comunque sia, c’è una cosa che ci siamo sempre chiesti e per la quale non abbiamo mai trovato una precisa risposta.

Ecco perché la famosa cantante ha scelto questo nome

Arisa, quindi, è sicuramente un nome d’arte e forse non tutti sanno il motivo della scelta di questo pseudonimo. In effetti, è un nome particolare con cui la cantante ha deciso di farsi conoscere dal grande pubblico.

Arisa in uno scatto sui social (Instagram)

E, in effetti, la ragione è piuttosto semplice, anche se forse non ci avevamo mai pensato. In poche parole, sarebbe l’acronimo dei nomi dei componenti della sua famiglia.

Suo padre, infatti, si chiama Antonio, ecco che perciò abbiamo l’iniziale. La R, invece, deriva da Rosalba, suo nome di battesimo, quindi la I e la S vengono dalle prime lettere del nome delle sue sorelle che, per la cronaca, si chiamano Isabella e Sabrina.

LEGGI ANCHE –> Arisa, la dedica ad Andrea Di Carlo non piace proprio a nessuno: Ti prego

LEGGI ANCHE –> Arisa, la FOTO in topless è da impazzire, solo trasparenze: lei stuzzica i fan

L’ultima lettera l’ha presa, quindi, dall’iniziale del nome della madre che infatti risponde al nome di Assunta. Abbiamo spiegato, a quanto pare, il mistero di un nom de plume che suona molto interessante ma che, alla fine, non è altro che l’unione delle persone che fanno parte della sua famiglia.