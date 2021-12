arisa,-vito-coppola-senza-mezzi-termini-“noi-ci-…”

Torniamo a parlare di una delle coppie più amate dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Ebbene, quest’anno è stata un’edizione piuttosto particolare, vinta dalla coppia formata da Arisa e Vito Coppola. Ebbene, sembra proprio che in questi mesi tra di loro fosse nato del tenero, anche i due, ma sopratutto il ballerino, pare abbia smentito in qualche modo. Nel corso dell’ultima puntata, però, sembra che Vito abbia scritto ad Arisa una bellissima lettera che ha fatto intendere che tra i due ci fosse del tenero. Quello che tutti si chiedono in questi giorni è se effettivamente dopo la fine del programma i due si siano messi insieme davvero o se comunque abbiano iniziato una frequentazione.

Ballando con le stelle, la vittoria di Arisa e Vito Coppola

Insomma, tutti coloro i quali hanno seguito in questi mesi il programma di Milly Carlucci, sanno bene che tra Arisa e Vito Coppola è nato un bel feeling. A parlare in questi giorni è stato proprio lui Vito, il quale ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it. “Non sono partito con l’idea di poter vincere. Poi pian piano, vivendo il percorso, ho iniziato a pensare di potercela fare ad arrivare in finale. Nell’ultima puntata, è stato tutto talmente veloce che non ho nemmeno realizzato. Mi sono ritrovato sul podio. Mentre cadevano i coriandoli, io e Arisa ci siano scambiati un sorriso. Entrambi abbiamo pensato “Cavolo, abbiamo vinto”. Devo dire che è stata una finale davvero completa. Ogni coppia era brava, unica, ha portato originalità. Tutti meritavamo la vittoria”. Queste le parole di Vito.

Le parole di Vito su Arisa

Il maestro di ballo, poi, inevitabilmente nel corso dell’intervista ha parlato di Arisa e soprattutto di quella che è stata la sua prima impressione sulla cantante. I due hanno comunque creato un bellissimo rapporto ed il loro feeling si è anche visto ed intuito sul palco. “Sono partito un pò sfiduciato perchè quando ho parlato con lei, mi diceva “Sono grossa, sono pesante, sono scoordinata, non ho mai ballato, non ricordo niente”. Mi ha fatto spaventare”, queste le prime parole di Vito. Poi il maestro di ballo avrebbe ancora aggiunto “Il primo giorno di allenamento le ho detto: “Prendo tutto quello che mi hai detto e lo cestino, perchè tu hai una percezione di te stessa che non è reale. Ora ascoltami e fidati“. Pensava di non essere all’altezza perchè non è una ballerina. Faceva complimenti a tutte le altre donne del cast e io le dicevo “Anche tu sei bella e brava”. Queste ancora le parole di Vito che ha insegnato, quindi ad Arisa ad avere maggiore consapevolezza di se stessa.

I due stanno insieme? Ecco le parole del maestro di ballo

Del resto anche la stessa Arisa ha sottolineato in questi giorni questo aspetto. ​”Mi sono mostrato subito sincero e diretto. “Se una cosa non la fai bene o non mi piace te lo dico. Se ti faccio un complimento è perchè veramente lo penso”. Una volta scattata la fiducia, è stato tutto in discesa”. Ad ogni modo, poi, lo stesso Vito avrebbe anche parlato di quel bacio dato ad Arisa e di come abbia voluto sorprenderla con questo gesto. Ma il maestro di ballo avrebbe anche detto cosa ha provato. “Sono una persona molto istintiva. In quel momento ho fatto una presa e ho avvertito da parte di Arisa delle vibrazioni. L’ho guardata negli occhi, ho dimenticato il resto della coreografia e l’ho baciata. L’ho fatto e basta. Sono così, mi butto e mi assumo le conseguenze. E’ stato veramente un momento bellissimo“. Queste ancora le sue parole e sul “cosa ne è stato del loro rapporto”, Vito ha sorpreso tutti con le sue parole. “Ci siamo detti. Viviamoci quello che verrà verrà. Una cosa che non piace a entrambi è voler definire per forza il rapporto“.