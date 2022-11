arista-di-maiale-in-pasta-sfoglia:-i-trucchetti-per-farla-venire-morbida-e-succosa-nel-forno

Arista di maiale in crosta, è una variante del classico secondo piatto conosciuto come filetto Wellington. Un secondo piatto gustoso, veloce da preparare e molto scenografico da servire. La ricetta che di seguito andremo a descrivere, ho preparato delle singole fette di arista, prima sigillate in padella, poi racchiuse nella pasta sfoglia, con melanzane a funghetti e provola. Il tutto cotto in forno, in modo da ottenere un involucro dorato, e un ripieno filante.

Arista di maiale, Ingredienti:

400 gr arista di maiale

2 confezioni di pasta sfoglia

2 melanzane

1 spicchio d’aglio

marsala

Olio evo

Sale

150 gr provola

Procedimento:

Tagliate a fettine l’arista,

legate ogni fettina con lo spago da cucina, cercando di dare alla fettina una forma tondeggiante.

Mettete un filo d’olio evo nella padella, e cuocete le fettine di arista un minuto per lato,

poi sfumate con il marsala.

Fate evaporare l’alcol, regolate di sale, e mettete le fettine di arista in un piatto, in modo che si raffreddano.

Nel frattempo lavate ed eliminate il torso delle melenzane, tagliatele a dadini.

Nella stessa padella dove avete cotto l’arista, mettete un giro d’olio evo e lo spicchio d’aglio, fatelo imbiondire ed eliminatelo. Unite le melanzane e fatele cuocere a fiamma media.

Appena saranno cotte, spegnete la fiamma, regolate di sale e mettetele in una ciotolina a raffreddare. Appena tuti gli ingredienti saranno freddi, eliminate lo spago dalle fettine di arista, con l’aiuto di un coppa pasta, dalle dimensioni delle fettine di arista, ricavate dei cerchi dalla pasta sfoglia, disponete al centro del cerchio la fettina di arista, le melanzane e la provola tagliata a pezzetti,

.

coprite con un altro disco. Sigillate bene i bordi, e spennellate la superfice con il latte.

Infornate in forno preriscaldato a 200° per trenta minuti. Sfornate e servite.

