Arma e moto usadas em assassinato de mulher grávida em Campos não foram encontradas

Nesta terça-feira (14), mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no rio Ururaí. Arma e moto usadas no crime contra Letycia, em Campos, não foram encontradas após buscas no rio Ururaí

Reprodução redes sociais/ câmera de segurança/ Polícia Civil

Quase duas semanas da morte de Letycia Peixoto Fonseca, de 31 anos, que estava grávida de oito meses, a arma e moto usadas no crime em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, ainda não foram encontradas.

Nesta terça-feira (14), mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no rio Ururaí, considerado o principal local de descarte dos materiais, mas os trabalhos foram finalizados sem previsão de retorno, segundo a Polícia Civil.

Bombeiros fazendo buscas pela arma e moto usadas no crime contra Letycia, em Campos

Polícia Civil/Divulgação

A moto e a arma usadas pelos criminosos na noite do dia 2 de março aparecem em um vídeo, que flagrou Letycia, que estava dentro de um carro, levando, ao menos, cinco tiros. A mãe da vítima, que estava fora do veículo, ainda tentou impedir a fuga do atirador, e acabou baleada.

Vídeo mostra momento em que grávida de 8 meses é atingida por tiros, em Campos

As duas foram socorridas por uma familiar e encaminhadas para o Hospital Ferreira Machado, mas Letycia não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Ainda na unidade, os médicos realizaram o parto, de um menino, Hugo. A criança chegou a ser encaminhada para o Hospital Beneficência Portuguesa, mas também não resistiu.

Diogo estava no enterro de Letycia e segurava o caixão do bebê Hugo

Monique Teixeira/Inter TV

O professor de química Diogo Viola de Nadai, suspeito de ser o mandante do crime, estava no enterro e chegou a segurar o caixão do bebê, como mostra a foto acima.

No dia 4 de março, dois dias após o crime, o piloto da moto foi preso e confessou participação na execução.

Vito Califano