Armando De Il Paradiso Delle Signore : Cosa Ha Fatto Pietro Genuardi Pur Di Ottenere La Parte

Armando Il Paradiso delle Signore – Solonotizie24L’adattamento pomeridiano della serie de Il Paradiso delle Signore ha riservato ai fan una lunga serie di sorprese e anche la presenza di personaggi che sono stati subito accolti e super acclamati dal pubblico, come nel caso di Armando Ferraris interpretato da Pietro Genuardi. Ma cosa ha fatto l’attore pur di aggiudicarsi la parte?

Fin dalla messa in onda de Il Paradiso delle Signore nella fascia serale del programma, la serie ha subito conquistato il pubblico grazie al racconto dell’Italia degli anni 50 nel fiore dello sviluppo economico e quando molte donne stavano cominciando a costruire la loro strada verso l’indipendenza economica. Gli anni in cui è stata ambientata la trama della serie tv, inoltre, sono quelli degli ideali politici e delle rivoluzioni messe in atto dai partiti, come nel successo nel caso di coloro che seguivano appunto il partito comunista molto radicato soprattutto al nord Italia… un mix di pensiero e ideali perfettamente interpretato da Pietro Genuardi nei panni di Armando Ferraris.

Armando Il Paradiso delle Signore – Solonotizie24L’attore, comunque sia, è un volto ben noto al mondo degli sceneggiati avendo preso parte anche alla serie cult di Centovetrine, ma il ruolo di Armando l’ha voluto per sé a tutti i costi!

Pietro Genuardi: la verità sul provino per Armando Molto spesso ci sono ruoli nel mondo della tv, del teatro e del cinema, che sembrano essere cuciti addosso agli artisti ancor prima che questi si mettano in gioco per il provino… in quel caso basta una battura per rendersi conto che l’attore giusto per quel ruolo non può essere che lui, come nel caso di Pietro Genuardi che dopo Centovetrine decide di realizzare il provino per Armando Ferraris, pur non essendo sicuro al 100% che quella potesse essere poi la sua strada.

A raccontare tutto nel dettaglio è stato lo stesso attore che, intervistato da Vero Tv, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Per il ruolo di Armando ho fatto un regolare provino. Per la verità non ero neanche convinto di aver fatto una buona performance ma è risultata vincente una mia intuizione: infatti, ho avuto il coraggio di spingere molto sul dialetto milanese”.

Armando Il Paradiso delle Signore – Solonotizie24"Il mio Armando…" Fin dal momento in cui Pietro Genuardi è arrivato nella serie nel ruolo di Armando ne Il Paradiso delle Signore il pubblico è rimasto conquistato da questo uomo, all'apparenza duro ma dal cuore tenero che ha fatto di tutto per conquistare il cuore di Agnese diventando quasi un padre per Marcello, e anche per Salvatore sempre in conflitto con il padre che da qualche tempo è tornato nella sua vita.

Armando Il Paradiso delle Signore – Solonotizie24Circa il suo ruolo, Genuardi a Vero TV ha ulteriormente dichiarato: “Il mio Armando è un comunista convinto, gli Amato sono molto legati alla fede e alla religione. La cosa ha funzionato e sta piacendo molto”.

