Armas e munições são apreendidas no Parque Estadual da Serra do Mar em Ubatuba

Espingardas foram localizadas em sítio que deve ser utilizado por caçadores de animais silvestres. Armas apreendidas no Parque Estadual da Serra do Mar em Ubatuba

Divulgação/Polícia Ambiental

Oito espingardas de diversos modelos e calibres, além de munições e petrechos para caça de animais, foram apreendidas no fim da tarde da última sexta-feira (27) no interior do Parque Estadual da Serra do Mar, no núcleo Picinguaba, em Ubatuba.

A apreensão foi efeituada durante operação do grupamento tático da Polícia Ambiental do Litoral Norte. Após receber denúncias de que caças estavam ocorrendo dentro do parque, a PM localizou um sítio que aparentemente era utilizado para pernoite de caçadores de animais silvestres. Os policiais encontraram as armas, munições e petrechos para caça durante vistoria no local. Os infratores foram procurados, mas não localizados.

O proprietário do sítio foi identificado pela polícia e indiciado. Foi elaborado o auto de infração ambiental “por penetrar em unidade de conservação com petrechos de caça”, com multa no valor de R$ 2 mil.

Esta foi a segunda apreensão de armas utilizadas para caça de animais silvestres nesta semana no Litoral Norte, realizada pelas equipes do Grupamento Tático Ambiental do Litoral Norte.

Vittorio Rienzo