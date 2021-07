Armin Laschet, il governatore ride beato sul luogo della tragedia – Video

Armin Laschet: una iena ridens per la Germania! Potrebbe essere questo lo slogan dell’uomo di punta dell’Unione Cristiano-Democratica per le prossime elezioni.

Nel paese la situazione è drammatica: il bilancio dei morti della catastrofe tedesca sale di ora in ora. Stessa sorte, purtroppo, anche per il Belgio. Oltre 180 persone hanno perso la vita, 700 i feriti, decine i dispersi. Per questi ultimi le speranze sono ridotte al lumicino. Probabilmente saranno vittime scomparse per sempre tra i flutti. C’è poco da ridere. Non c’è proprio niente da ridere.

Non per l’eroe del momento, Armin Laschet, Iena ridens. Uno che dovrebbe – forse dopo quanto accaduto si può tranquillamente passare all’avrebbe dovuto – divenire il nuovo cancelliere tedesco. Favoritissimo. Almeno fino a ieri.

Tutta una nazione è in lutto, sotto choc, ma Armin Laschet, il governatore del Nordreno-Vestfalia, se la ride beatamente sullo sfondo di un video, in diretta Tv. Il presidente Frank -Walter Steinmeier sta tenendo il suo discorso di cordoglio a Erftstadt, uno dei centri più colpiti dall’alluvione. Il presidente ha il viso cupo, teso, è provato. Dietro di lui il nostro cinico zuzzerellone sembra di ottimo umore, ride, scherza con gli altri politici intorno a lui. Uno spasso, contare i morti.

Il video fa il giro del mondo in un baleno, lui tenta l’arrampicata sugli specchi via Twitter: «È stato assolutamente inopportuno e mi dispiace molto». «Il destino delle persone, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, ci sta molto a cuore», aggiunge. In effetti salta all’occhio.

Mettetegli una pala in mano e mandatelo a scavare. A piedi nudi.

