Arquidiocese de Aracaju inicia calendário de posse de sacerdotes remanejados

Entre os meses de janeiro de maio, 24 sacerdotes vão assumir novas funções na Arquidiocese. Arquidiocese de Aracaju

Ascom

A Arquidiocese de Aracaju inicia o calendário de posse de sacerdotes remanejados, nesta terça-feira (24), com programação de missas de posse canônica, em diversas comunidades paroquiais da cidade.

De acordo coma a Arquidiocese, entre os meses de janeiro de maio, 24 sacerdotes vão assumir novas funções.

Confira a programação

Janeiro

24/01, às 19h – Pe. Valtewan Correia Cruz, como reitor do Santuário Nossa Senhora Menina.

25/01, às 19h30 – Pe. David Ângelo e Pe. Renato Gomes, respectivamente, como pároco e vigário da paróquia São Pedro e São Paulo (Bairro 13 de Julho).

27/01, às 19h30 – Pe. Antônio da Cunha, como pároco da paróquia Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento (Conjunto Leite Neto).

28/01, às 18h – Pe. Valdes Aparecido, como pároco da paróquia São Domingos Sávio (Bairro Pereira Lobo).

29/01, às 9h – Pe. Manoel Barbosa, como pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida (Farolândia).31/01, às 19h – Pe. Ronaldo Rodrigues, como pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus (Agamenon Magalhães).

Fevereiro

03/02, às 19h30 – Pe. José Fernandes, como pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo (Itabaiana), e padre Christiano Silvestre, como reitor do Seminário Propedêutico e vigário paroquial.

04/02, às 19h – Pe. Flávio Roberto, como pároco da paróquia Santa Rita de Cássia (Conjunto Costa e Silva).

07/02, às 19h30 – Pe. Anderson Pina, como pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima (Conjunto Marcos Freire II, Socorro-SE).

08/02, às 19h – Pe. Jailson Bezerra, como pároco da paróquia São Rafael Arcanjo (Conjunto Padre Pedro).

09/02, às 19h – Pe. Mardônio Alves do Amaral, como pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças (Feira Nova-SE).

10/02, às 19h – Pe. Adriano Andrade, como pároco da paróquia São Domingos Gusmão (São Domingos-SE).

12/02, às 9h30 – Pe. João Claudio, como pároco da paróquia Santa Terezinha (Robalo).

15/02 – Pe. Lucas Pires, como pároco da paróquia Nossa Senhora Rosa Mística (Conjunto Jardim, Socorro-SE).

16/02 – Pe. Erivaldo da Silva, como pároco da paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat (Jardim Piabeta, Socorro-SE).

17/02, às 19h – Pe. José Dácio, como pároco da paróquia Bom Jesus dos Navegantes (Bairro Atalaia).

18/02, às 19h – Diácono transitório Wesley Wendel, como pároco da paróquia São Pio X (Dezoito do Forte). Ele será ordenado presbítero no dia 26 de janeiro.

21/02 – Instalação da Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Rosa Maria, São Cristóvão-SE) e posse canônica do padre Arnaldo Francisco, como primeiro pároco.

Março

01/03 – Pe. Alessandro da Costa Lima, como pároco da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus (Moita Bonita-SE).

02/03, às 19h30 – Pe. Edivaldo Santana, como pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus (Ribeirópolis-SE).

Maio

02/05 – Pe. Adilson do Patrocínio, com pároco da paróquia São Marcos Evangelista (Conjunto Marcos Freire I, Socorro-SE).

03/05 – Pe. Tony dos Santos, como pároco da paróquia Senhor do Bonfim (Rosa Elze, São Cristóvão-SE).

Mata