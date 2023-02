Arquiteto é xingado de ‘macaco’ por empresário após cobrar conserto de casa comprada há dois anos; áudio

Pedro Bonani diz que imóvel comprado do empresário apresenta problemas, como infiltração e bolor. Caso ocorreu no domingo (5), em Marília (SP). Arquiteto registrou ocorrência pelo crime e ameaças recebidas. Arquiteto denuncia racismo ao ser chamado de ‘macaco’ por empresário após pedir reforma

Um arquiteto de Marília, no interior de SP, registrou um boletim de ocorrência contra um empresário após ter sido xingado de “macaco” e ameaçado em áudios pelo WhatsApp. De acordo com o arquiteto, o caso ocorreu no domingo (5), que denunciou a agressão com uma publicação nas redes sociais na segunda-feira (6).

Ao g1, o arquiteto Pedro Leonardo Negreiros Bonani contou que há dois anos o imóvel comprado do empresário apresenta problemas, como infiltração, bolor e trincas, situação que piora com a chuva.

Imóvel comprado por arquiteto de Marília apresenta problemas, como infiltração e bolor

Pedro Bonani/Arquivo pessoal

Na tentativa de conseguir que um pedreiro fizesse o conserto, a vítima pediu novamente, no último domingo, que o empresário avaliasse a possibilidade dos reparos e ainda enviou fotos da situação da casa.

Na conversa, Pedro mandou um áudio e escreveu: “Eu não paguei a casa para viver nessas condições. Seja homem e tenha caráter de botar a mão no bolso e arrumar ‘tudo’ esses problemas”.

O g1 tentou contato com o empresário, que preferiu não se manifestar no momento.

Conforme a denúncia de Pedro, o empresário, irritado, respondeu em tom de ameaça que iria “dar um pau” nele e iria até a porta da casa mostrar o quanto “é homem”. O empresário ainda mandou áudios xingando o arquiteto de “vagabundo” e “macaco” (ouça o áudio acima).





Pedro disse ao g1 que não teve discussões anteriormente com o empresário, mas que, durante os anos, não teve os pedidos de resolver os problemas da estrutura da casa atendidos.

“Esses tempos ele chamou um pedreiro para efetuar o serviço, mas ele não tinha nem o material. Estou há dois anos falando que, quando chove, molha a cama que eu durmo. Ele sempre foi educado, mas muito enrolado e irresponsável. No domingo, foi a primeira vez que ele foi racista”, diz.

Arquiteto de Marília publicou denúncia de racismo em seu perfil no Instagram

Reprodução/Instagram

Pedro então registrou o boletim de ocorrência e acionou os advogados por estar apreensivo após as ameaças.

“Ser xingado de macaco é inadmissível e eu não vou deixar, ainda que eu tiver uma casa nova, isso não anula o crime que ele cometeu. Eu fui chamado de macaco. Minha esposa está grávida, o que complica bastante”, lamenta.

O arquiteto ainda garantiu que já entrou em contato com o banco responsável pelo financiamento para avaliar o custo das reformas. Mas, segundo ele, por não ser proprietário do imóvel, não pode arcar com o conserto.

“Estou no total direito, porque a casa foi comprada e eu não posso tocar nela. As avarias já foram avaliadas em R$ 10 mil para o conserto, mas a seguradora não pode entregar o dinheiro, porque é uma obrigação de quem vendeu durante cinco anos. Ele está errado em todos os lados”, finaliza.

