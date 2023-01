Arquitetos em Bragança Paulista? Conheça história inspiradora

Ela está no grupo “Bragança Para Mulheres”. E conta curiosidades sobre a área de atuação aqui em bate-papo exclusivo. Falamos com Linda Evangelista Rodrigues A empreendedora Linda Evangelista Rodrigues está aqui conosco nesta página especial. Participante do grupo “Bragança Para Mulheres”, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, ela compartilha dicas, informações e curiosidades sobre a área em que atua.

Linda é arquiteta e empreendedora. Natural da cidade de Lavras (MG), ela tem 29 anos de idade. A empresária explica quais são os seus diferenciais hoje no mercado regional com a empresa Linda Arquitetura em Bragança Paulista.

“O escritório Linda Arquitetura tem como marca a maestria nas combinações de texturas, cores e volumes em projetos que integram a paisagem e a nobreza dos materiais naturais. Oferecemos serviços completos para que o cliente possa curtir a realização do seu sonho. Trabalhamos com todas as escalas – projetamos casas, interiores e jardins. Todas as soluções são focadas nas necessidades e interesses de cada cliente. Assim todo projeto é único”, destacou.

“Sou especialista em conforto ambiental e desenho de mobiliário. Trabalhei com projetos de interiores no renomado escritório paulistano da Luciana Galves e nos últimos anos tenho desenvolvido projetos arquitetônicos para construtoras bragantinas e clientes finais. Tenho ampla experiência em projetos de casa, bem como interiores”, acrescentou.

5 dicas da empreendedora

Linda destaca 5 dicas importantes que podem inspirar a sua caminhada como empreendedora. “Montar um negócio está cada vez mais complexo e a concorrência ainda mais capacitada. Se eu pudesse dar 5 dicas baseada na minha jornada, seriam as seguintes”, introduziu.

Tenha seus princípios e propósitos de vida bem definidos. Para alcançar sucesso você vai enfrentar situações desafiadoras e você só se manterá firme no seu caminho se seu trabalho estiver alinhado com o que é realmente importante para você.

Faça muitas conexões. O mundo é feito de pessoas que sentem, vivem e se importam. Entre em quantos grupos e atividades que tiver interesse. Com certeza fará amigos, ajudará alguém e será ajudado.

Fale para outras pessoas sobre o que você busca e sobre seu trabalho. Assim elas poderão te ajudar a buscar seu objetivo.

Seja autêntico e verdadeiro. Vale muito mais atrair aqueles que realmente se conectam e tem interesses semelhantes ao seu. Suas chances serão bem maiores de trabalhar com o que ama.

Teste todos os canais de marketing para achar aquele que funcione melhor para o seu mercado.

Curiosidades sobre a empreendedora

Mas quais são as curiosidades que poucos sabem sobre a biografia da arquiteta, hein?

“Acredito que minha história como empreendedora e arquiteta começou aos 6 anos, brincando de desenhar na porta de casa. Algumas mães começaram a me pedir os desenhos para levar aos filhos delas como presente. Não me lembro se eles eram tão bons assim (risos). Meus primos que eram mais velhos, viram ali uma oportunidade, e assim, começamos a vender desenhos. Eram 25 centavos os coloridos e 15 centavos os preto e branco. O apreço por arte e desenho persistiu desde então”, relembrou.

“Minha avó, com quem eu morei toda infância, era uma daquelas donas de casa muito caprichosas, sempre sonhou na construção da casa nova. Viajávamos com frequência na região da cidade histórica de Tiradentes para apreciar a arquitetura e comprar decorações e roupas de camas. Região, que anos depois, seria meu novo lar na academia. Sou uma pessoa muito ativa e apaixonada por natureza e esportes de aventura. Pratico desde os esportes mais tradicionais como corrida e mountainbike, como os mais ousados, a escalada e wakeboard”.

“Trago essa paixão para meu trabalho também. Meus clientes em sua maioria são pessoas que vieram da capital em busca de qualidade de vida para suas famílias. Meus projetos visam buscar as melhores soluções quanto a iluminação, ventilação, temperatura, funcionalidade e integração com a paisagem natural”, finalizou.

A força da comunidade

Na entrevista, a empreendedora reforçou a importância do grupo Bragança Para Mulheres. “Se estabelecer em uma nova cidade e começar seu próprio empreendimento do 0 não é uma tarefa fácil. O Grupo do Bragança para Mulheres me permitiu fazer novas e importantes conexões para que eu pudesse alavancar meu trabalho. No grupo conheci empreendedoras fantásticas que puderam se tornar minhas parceiras, fornecedoras, clientes e fizeram minha adaptação à cidade muito mais prazerosa. O grupo ainda proporciona capacitações, seja no âmbito pessoal ou profissional por meio de workshops, assim, a evolução é constante”, observou.

Quero saber mais sobre Linda!

Para saber mais sobre o trabalho da empreendedora Linda, basta segui-la no Instagram.

“Aqui na Linda Arquitetura, nós projetamos para quem quer morar e viver com muita qualidade de vida. Vocês podem acompanhar nosso trabalho nas redes sociais @linda.arquitetura e no site http://www.lindaarquitetura.com.br . Como uma boa mineira será um prazer te receber para uma boa proza e te ajudar a transformar seu lar”.

