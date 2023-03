Arrastão de limpeza contra dengue percorre 40 bairros de Franca, SP

Ação neste sábado (25) visa coletar materiais que possam virar criadouros do mosquito Aedes Aegypti. Serviço ocorre nas regiões Leste e Nordeste da cidade. Franca tem arrastão contra a dengue neste sábado (25)

Um arrastão de limpeza contra a dengue vai percorrer 40 bairros de Franca (SP) (veja relação abaixo) neste sábado (25). A ação visa coletar materiais que possam virar criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, os moradores das regiões Leste e Nordeste podem separar materiais que serão descartados e deixar nas portas das casas na noite desta sexta-feira (24) ou na madrugada do sábado.

Entre os materiais, a população pode descartar móveis, utensílios domésticos, pneus, garrafas e recipientes que podem acumular água.

A ação de recolhimento com caminhões começa às 7h30.

Bairros onde acontecerá o arrastão

Vilage do Sol

Residencial Ana Helena

Residencial Chico Neca

Santa Giana

Jardim Paraty

Prédios do CDHU “Otávio Cilurzo”

Residencial São Jerônimo

Chácara Residencial Ana Dorothéia

Residencial Ana Dorothéia e Prolongamento

Residencial Porto dos Sonhos

Jardim Elisa

Esplanada Primo Meneguetti

Residencial Villagio da Colina

Parque Franville

Jardim Centenário

Jardim São Luiz I

Jardim São Luiz II

Residencial Freitas Diniz

Jardim Palestina

Jardim Flamboyant

Jardim Brasilândia

Jardim Paulistano I

Jardim Paulistano II

Residencial Jardim Canadá

Jardim Brasil

Jardim do Líbano

Jardim São Francisco

Jardim Panorama

Jardim Riviera

Prolongamento da Vila Aparecida

Jardim Palma

Jardim do Éden e Prolongamento

Residencial Rodrigo Salloun

Santa Mônica (Samello V)

Belvedere Bandeirante

Jardim Monte Carlo

Recanto Fortuna

Vale Belo

Vila Monte Verde

Parque dos Ypês

