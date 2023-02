‘Arrastão do Boi’ celebra 10 anos com muita folia no carnaval de Currais Novos; confira programação

Durante os quatro dias de folia, o bloco terá concentração a partir das 19h na praça Tetê Salustino. Fobica do Jubila anima a folia em Currais Novos

O Carnaval de Currais Novos promete muita alegria e celebração pelos 10 anos do “Arrastão do Boi”, movimento cultural criado para resgatar os festejos carnavalescos no município valorizando os artistas locais e uma programação para toda família.

Durante os quatro dias de folia, o bloco terá concentração a partir das 19h na praça Tetê Salustino e segue pelas principais avenidas da cidade com animação da Orquestra de Frevo Chico Caçote no Triboi e a batucada dos blocos, até o ponto final de chegada no Largo do Coreto Guarany, onde acontecerão os shows musicais.

Neste ano, a música tema do carnaval cultural de Currais Novos é João Gigante, uma homenagem ao artista plástico João Antônio.

Confira a programação completa:

Sábado – 18/02

19h – Arrastão do Boi

23h – Palco: Nara Costa e Neném Pessoa

Domingo – 19/02

19h – Arrastão do Boi

23h – Palco: Cintia Souza e Impressão Digital

Segunda-feira – 20/02

16h30 – Matinê infantil, com Mara Dias

19h – Arrastão do Boi

23h – Palco: Jonas Linhares e Nara Castro

Terça-feira – 21/02

19h – Arrastão do Boi

23h – Palco: Fobica do Jubila e Daniel Nogueira

