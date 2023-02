Arrastão na Serra das Araras: bandidos baleados durante fuga recebem alta e são levados para delegacia

Dos quatro feridos, apenas um continua internado no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Arrastão espalhou medo na subida da Serra das Araras na tarde de quarta-feira. Três dos quatro criminosos baleados envolvidos no arrastão na Serra das Araras, em Piraí (RJ), na tarde de quarta-feira (22), receberam alta durante a noite. Eles estavam internados sob custódia de policiais militares no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu (RJ).

Assim que deixaram o hospital, os três foram conduzidos até a delegacia de Nova Iguaçu, onde aguardam transferência para uma unidade prisional.

Um outro bandido envolvido no arrastão, que não foi baleado durante a perseguição, já estava preso.

De acordo com o Hospital da Posse, o criminoso que continuou internado precisou passar por uma cirurgia. Ele continua na unidade médica, sob custódia da polícia. O estado de saúde dele é estável. Assim que receber alta, ele também será encaminhado à delegacia.

Todos os cinco envolvidos no arrastão que já foram identificados e presos vão responder por receptação, roubo, resistência e associação criminosa.

Relembre o caso

Carros voltando pela contramão na Serra das Araras

O arrastão aconteceu por volta de 13h de quarta-feira, no começo da subida da Serra das Araras (sentido São Paulo).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, assaltantes em quatro carros e duas motos invadiram a estrada ameaçando motoristas. Um carro que passava pelo trecho neste momento foi tomado pelos bandidos.

A vítima foi um homem, que estava sozinho no veículo. Ele não quis gravar entrevista, mas contou à equipe de reportagem da TV Rio Sul que foi fechado por dois carros e, em seguida, foi rendido por ladrões armados que levaram seu carro.

Durante o arrastão, tiros de pistola foram disparados. Ainda de acordo com a PRF, ninguém que passava pela Serra das Araras foi atingido.

Motoristas assustados com o que estava acontecendo na estrada manobraram às pressas e fugiram do local na contramão, pelo acostamento. O tumulto provocou congestionamento neste trecho da estrada.

Logo após o arrastão, os bandidos fugiram em direção à Baixada Fluminense. Policiais rodoviários, civis e militares foram atrás dos criminosos. Durante a fuga, quatro bandidos foram baleados e um outro foi preso e levado para a delegacia de Seropédica.

O carro roubado foi recuperado e será devolvido ao dono. Um outro carro utilizado pelo grupo também foi apreendido.

Carro foi recuperado em Seropédica

