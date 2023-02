Arrecadação da Emdec com multas de trânsito atinge em 2022 R$ 167 milhões, maior n° da história de Campinas

Total é 51% maior do que o registrado no ano anterior, quando foram arrecadados R$ 111 milhões. Veja infrações mais comuns e como os recursos devem ser usados. Campinas registra alta de 51% e bate recorde na arrecadação com multas de trânsito em 2022

A arrecadação bruta da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) com multas de trânsito bateu recorde em 2022 e chegou a R$ 167.857.547,06. Os dados são do Portal da Transparência da autarquia.

O montante é o maior da história da metrópole e 51% mais alto do que o registrado no ano anterior, quando foram arrecadados R$ 111.015.267,49. Veja os totais dos últimos seis anos:

2022 – R$ 167.857.547,06

2021 – R$ 111.015.267,49

2020 – R$ 77.587.561,85

2019 – R$ 102.597.575,15

2018 – R$ 94.680.248,21

2017 – R$ 89.736.474,10

A arrecadação de 2022 é reflexo de 568.309 multas aplicadas. Os dados compilados pela EPTV, afiliada da TV Globo, apontam que o excesso de velocidade foi o tipo de infração mais comum. Confira os principais:

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% – 239.356 multas

Avançar o sinal vermelho do semáforo, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista – 116.345 multas

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% – 33.397 multas

Dirigir veículo segurando telefone celular – 17.223 multas

Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização – 15.566 multas

Recurso usado para melhorias?

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece que “as multas aplicadas com a finalidade de punir aquém transgrida a legislação de trânsito são receitas públicas orçamentárias e destinadas a atender, exclusivamente, as despesas públicas com sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito”.

Apesar da arrecadação recorde em Campinas, a reportagem da EPTV percorreu a cidade e encontrou trechos com sinalização apagada e várias vias com buracos.

O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, reconheceu a necessidade de melhorias na sinalização, mas ressaltou que os trabalhos estão sendo ampliados.

“Existem, realmente, alguns locais que nós precisamos melhorar a sinalização, com certeza, todos os dias nós vamos ter isso. A demanda é gigantesca, mas estamos ampliando cada vez mais essas sinalizações na cidade de Campinas, atendendo a maior quantidade possível, dentro do nosso limite”, diz.

